Vasaloppets samarbete med oljebolaget Preem har väckt protester. Inför söndagens lopp har arrangören uppgett att de är beredda på klimataktioner.

Och under Vasaloppet var personal tvungna att ingripa mitt under elitåkarnas spurt i näst sista kontrollen – när aktivister plötsligt stormade spåret.

– Den info vi har just nu är att i direkt anslutning till kontrollen i Hökberg, när herreliten skulle göra upp om spurtpriset, kliver det in tre stycken aktivister in på spårområdet och precis i spåret, säger vd Johan Eriksson.

Johan Eriksson har inte uppfattat att elitåkarna påverkats av aktionen.

Bilder från sändningen som Mora Tidning uppmärksammat visar hur en person står intill spåret hållandes en banderoll med texten ”Återställ våtmarker”. På insidan spåret brottas en annan aktivist ner av personal och förs bort från arenan.

När aktivisterna motats bort från spåret dröjer det bara sekunder tills elitåkarna kommer in på området, visar bilder från Vasaloppets sajt.

Organisationen Återställ Våtmarker har gjort flera aktioner den senaste tiden – bland annat under Loreens framträdande i Melodifestivalen förra lördagen som fick avbrytas.

”Tycker inte riktigt om det”

Vd:n kan bekräfta att man varit tvungna att avlägsna aktivisterna.

– Det var väl inte alltför dramatiskt men i och med att det är en spurt fick vi ingripa.

Tidigare under dagen kommenterade Johan Eriksson aktionen till Mora Tidning:

– Vi är engagerade i miljöfrågor och står bakom yttrandefriheten. Det är bara olyckligt att detta sker i spåret. Vi tycker inte riktigt om det. Vi följer utvecklingen och hanterar det. Nu är vi fulla av förväntan inför fortsättningen av dagens lopp.

