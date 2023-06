Justitiedepartementet och den särskilda utredaren Jack Smith är i färd med att färdigställa ytterligare åtalspunkter mot Donald Trump. Ett åtalstillägg, eller ”superseding indictment”, som enligt tidningen Independents källor handlar om ytterligare mellan 30 och 45 punkter att läggas till de 38 som redan finns. New York Times berättar också om uppgifter om att åtalsjuryn har fortsatt att arbeta med utredningen efter att det första åtalet.

Förberedelser görs för att komma in med åtalstilläggen inom de närmaste veckorna i södra Florida. Det har spekulerats i att Smith skulle väcka åtal även i New Jersey eftersom de grövsta brotten som beskrivs i det första åtalet – och som inte åtalas i sig där – utförs på Trumps golfklubb Bedminster i New Jersey.

Kan väckas på annat håll

Enligt Independent finns det dock en chans att de nya åtalen väcks ”på annat håll”. Det ska bero på hur Aileen Cannon, den av Trump själv utsedda domaren i Florida, hanterar målet och huruvida de anser att hon agerar opartiskt. Aileen Cannon har varit inkopplad i fallet tidigare och har då ansetts ge Trump fördelar, vilket har slagits ner hårt på av högre domstolar.

Oavsett om de nya punkterna lämnas in i Florida, New Jersey eller någon annanstans uppger källorna att det kommer att innehålla ny bevisning som allmänheten ännu inte känner till. Detta ska även innehålla inspelningar där Trump återigen uttalar sig på för honom ofördelaktigt sätt.

Utredarna på justitiedepartementet är dessutom inte klara med utredningen av Donald Trumps agerande efter valet 2020 och hans kuppförsök den 6 januari, som slutade med att Kapitolium stormades av våldsamma anhängare. Där ska utredarna åtminstone ligga i startgroparna för åtal mot några av Trumps advokater, som Rudy Giuliani. Trump kan sannolikt också vänta sig ett åtal i Georgia för sina försök att pressa valansvariga där att hitta tillräckligt med röster för att han skulle vinna – och för sitt försök att utnämna falska elektorer där.

Trump hävdar att han är oskyldig

Första orden efter förra åtalet

