Åklagare byter spår i anklagelserna mot Ola Bini, 37, som greps och häktades misstänkt för inblandning i Wikileaks tidigare i år.

Det var under tisdagskvällen som Ola Binis advokat Carlos Soria meddelade under tisdagen via Twitter att åklagaren bestämt sig för att byta riktning, men inte vilka de nya anklagelserna är.

”Eftersom utredningen inte kunde bevisa den påstådda attacken begär de nu att ändra brottsåtalet. Ett desperat och olagligt drag, fem dagar innan sista utredningsdagen. Det här fallet kommer att bli ett typexempel på hur man bryter mot konstitutionen och mänskliga rättigheter” skriver han i inlägget publicerat på tisdagen, tillsammans med en bild på de nya önskemålen från åklagaren.

Ola Binis pappa Dag Gustafsson följer tillsammans med resten av familjen oroligt utvecklingen hemma från Sverige.

– Vi har haft lite kontakt med Ola de sista dagarna. Han, och vi, är väldigt oroliga naturligtvis. Vad vi förstår vill de ändra åtalet mot honom vilket advokaten sagt strider mot lagen. Det känns som att politiken styr och det juridiska verkar inte vara en grund längre, säger Dag Gustafsson.

Inga formella anklagelser

Svenska Ola Bini greps 11 april i år, misstänkt för inblandning i Wikileaks. Det var samma dag som Ecuador drog tillbaka den flyktingstatus regeringen beviljat Wikileaks grundare Julian Assange.

Under en presskonferens meddelade Ecuadors dåvarande inrikesminister María Paula Romo att Ola Bini skulle ha samarbetat med två ryska hackare i ett försök att destabilisera Ecuador.

Ola Bini, som sedan 2013 bor i Ecuador och jobbar för en icke vinstdrivande organisation i Ecuadors huvudstad greps när han var på väg till Tokyo utan att få någon vidare förklaring till varför.

De formella anklagelserna från åklagaren har varit vaga. Åklagaren har sagt att Bini ska ha ”förstört integriteten av datasystem” utan att gå in närmare på vilket system det ska ha varit.

Ola Bini själv har flera gånger påpekat att han är en programmerare, inte en hackare.

Frysta bankkonton

Efter 70 dagar i häkte släpptes svensken från förvaringen eftersom domstolen fastslog att häktningen godtycklig och bröt mot internationell rätt.

Men trots att åklagaren inte kunnat presentera några bevis har den svenske programmeraren ännu inte fått lämna Ecuador. I början av augusti fick åklagaren förlängd tid i utredningen mot svensken, 30 dagar till.

Enligt Dag Gustafsson är Olas Binis pass beslagtaget, hans bankinnehavanden är frusna och han måste inställa sig hos åklagaren varje fredag.

– Han har sitt arbete på ett företag i landet men mycket av tiden går år att arbeta med advokaten. Vilket är svårt när det inte finns några tydliga anklagelser mot honom, säger pappan.

Dag Gustafsson. Foto: ÅSA WELANDER

Maxtiden går ut

Nu har åklagaren, Fabian Chavez, alltså begärt en så kallad ”hearing” i domstolen på torsdagen.

På vilket sätt åklagaren vill ändra anklagelserna mot Ola Bini till är oklart. Det har inte ens försvarsadvokaten fått veta, utan kommer att meddelas under domstolsbesöket på torsdagen.

På torsdagen har det gått 120 dagar, maxtaket för hur länge en utredning totalt får pågå utan åtal – eller nedläggning av åtal.

”Det finns ingen laglig möjlighet att förlänga åklagarens utredning, eftersom det är förbjudet enligt strafflagen i Ecuador. Inget rättsligt förförande får pågå i längre än 120 dagar, punkt! Så det skulle gå mot rätten till försvar att inte tillåta minst 30 dagar att förbereda försvaret” förklarar försvarsadvokaten Carolis Soria.

Pappan: ”Oerhört påfrestande”

För familjen hemma i Sverige har tiden sedan gripandet av Ola i april bestått av stor oro för vad som händer med sonen.

– Det är väldigt oroligt och påfrestande. Vi som föräldrar har det med oss som ett ok över axlarna hela tiden, med oron om vad som ska hända och när det ska ta slut.

Att torsdagens domstolsbesök ska bestå i att åklagaren meddelar att han lägger ner åtalet mot svensken helt verkar enligt familjen och Binis advokat inte sannolikt, men hoppet finns.

– Självklart hade vi de förhoppningarna. Det får räcka nu. Det här har på något sätt blivit ett personligt angrepp mot Ola det känns inte som att det handlar om vad han gjort eller inte gjort, utan om vem Ola är som person. Så vi har förhoppningen, men chanserna verkar inte så stora, säger Dag Gustafsson.

Familjen har varit i kontakt med svenska utrikesdepartementet med önskemål om att en representant ska vara på plats under torsdagens domstolsbesök, men inte fått besked om saken.

UD bekräftar för Expressen att Sveriges konsul i Quito kommer närvara vid förhandlingen 29 augusti.