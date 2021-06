Åklagarens krav: Livstids fängelse för Vårbyledaren

Under onsdagen hölls slutpläderingen i den uppmärksammade Vårbyrättegången, som pågått sedan åtal väcktes i mars i år.

Kammaråklagare Anna Ståhl skred inte med orden när hon begärde livstid för den utpekade ledaren för Vårbynätverket, en man i 32-års åldern som kallas ”Mujaheed”.

– Han har begått så många och så allvarliga brott under den tidperiod som utredningen omfattar. Jag vågar inte ens tänka på hur många och hur allvarliga brott han begått under den tid han varit på fri fot, sa hon enligt Dagens Nyheter under slutpläderingen.

”Mujaheed” är – på 16 punkter – åtalad för bland annat mordförsök, stämpling till mord, människorov, rån och grovt penningtvättbrott.

Försvaret ifrågasätter Encrochattarna

Försvaret har enligt DN i stort gått ut på att ifrågasätta giltigheten i bevisen från Encrochattarna. Advokat Filip Rydin, som företräder ”Mujaheed”, menar att det är både ”märkligt” och ”orimligt” att yrka på livstid för hans klient.

– Vad vet ni överhuvudtaget om äktheten i Encromaterialet?, frågade han sig under rättegången.

