Åklagaren yrkar på minst två års fängelse för Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen, rapporterar TT.

Hon är åtalad misstänkt för grovt svindleri och röjande av insiderinformation.

– Brottet består i att den före detta vd:n för banken avsiktligen eller av grov oaktsamhet, bland allmänheten eller företagets intressenter, spridit vilseledande uppgifter om bankens åtgärder för att förhindra, upptäcka, förebygga och anmäla misstankar om penningtvätt i Swedbanks verksamhet i Estland, sa åklagaren Thomas Langrot i samband med åtalet.

Enligt honom fanns det till och med strategi för att dölja problemen med att motverka penningtvätt.

– Ett annat ord för detta är att det finns bevis för en mörkläggning.

Bonnesen nekar till anklagelserna.

– Vi hoppas att ni kommer att se det vi har sett, nämligen att det Birgitte Bonnesen sade var sant och återspeglar gott och väl bankens löpande arbete mot penningtvätt, år ut och år in, sa Birgitte Bonnesens advokat Per E Samuelson under rättegången.

