Åklagaren tänker fälla Putin för krigsbrott: ”Vi kan göra det igen”

Ryssland har begått tiotusentals krigsbrott under kriget i Ukraina: urskillningslöst dödande av civila, mord, våldtäkter, kidnappning, plundring, terrorbombning och en rad andra brott som faller in under kategorierna krigsförbrytelse, brott mot mänskligheten, folkmord och aggression – de termer som används i internationell rätt.

Detta enligt David Crane, amerikansk juridikprofessor och tidigare åklagare, som understryker att också Ukraina har gjort sig skyldigt till krigsbrott – om än i mycket mindre omfattning – och bör ställas till svars för dem.

”Lagens makt är starkare”

Han är en internationell auktoritet när det gäller krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter. Expressen intervjuar honom på telefon när han befinner sig på Syracuse-universitetet i den amerikanska delstaten New York, där han är professor i juridik.

– Vi måste visa världen att lagens makt är starkare än vapnens makt, säger David Crane, som är mycket engagerad i frågan om krigsbrott och återkommer genom hela intervjun till hur viktigt det är att förövare åtalas och döms.

Han understryker också hur svårt det är att få ett lands ledare fälld för krigsbrott. Åklagaren måste bevisa att personen har gett uttryckliga order om handlingar som innebär brott. Han tror sig dock ha goda chanser att hitta bevis när det gäller Putin även om det kan tid att få denne att infinna sig till rättegång – om det alls går.

David Crane är en internationell auktoritet när det gäller krigsbrott. Foto: RobertHJacksonCenter/ Youtube

”Putin kommer att åtalas”

– Vladimir Putin kommer att åtalas. Det kan ta tid, men det kommer att ske. Också hans befälhavare och politiska medarbetare, säger David Crane, åklagare i den internationella domstol som för tio år sedan dömde Liberias president Charles Taylor till 50 års fängelse för krigsbrott och brott mot mänskligheten.

– I FN diskuteras just nu en specialdomstol för krigsbrott i Ukraina. Jag deltar i förberedelserna för att inrätta en specialdomstol i FN-regi precis som jag gjorde i Västafrika. Jag var den förste som inrättade en sådan domstol och den förste som på det sättet eliminerade en president, vi kan göra det igen, säger han.

Han medger att det kan ta lång tid. Det tog två år innan Charles Taylor – Liberias president som åtalades för grymheter i inbördeskriget i Sierra Leone som krävde minst 200 000 dödsoffer – utlämnades till domstolen och nästan tio år från det att processen startade 2003 tills han fälldes 2012. Men till slut dömdes han till 50 års fängelse som han nu avtjänar i Storbritannien.

Samma scenario

David Crane ser samma scenario för Putin. Som kan utredas och åtalas utan att själv vara närvarande, men som måste vara på plats under själva rättegången. ­

– Det finns ingen preskriptionstid för ett sådant åtal. Han kommer att vara en åtalad krigsförbrytare för resten av sitt liv. Han kan inte resa, till slut kanske det uppstår en politisk rörelse i Ryssland som lämnar ut honom, säger han och fortsätter:

– Ryssland begår alla kategorier av krigsbrott under sin illegala invasion av Ukraina. Om vi inte åtalar Putin ger det grönt ljus till andra. Kina kan invadera Taiwan, Nordkorea kan attackera Sydkorea.

– Andra härskare följer noga vad som händer. Vi måste visa världen att lagens makt är starkare än vapnens makt.

Han förklarar att Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) har luckor i sitt mandat, till exempel när det gäller personer från länder som Ryssland, USA och Kina som inte är medlemmar av domstolen. Och att en specialdomstol i en FN-regi, som den han inrättade i Västafrika, är den mest effektiva metoden att ställa Putin och andra ryska ledare inför rätta för ”aggression”.

Liberias expresident Charles Taylor dömdes till 50 års fängelse för krigsbrott Foto: BEN CURTIS / AP

Förbjudet att attackera civila

ICC bildades genom Romfördraget 1998. Samtidigt har flera specialdomstolar inrättas för att utreda bland annat krigsbrotten i krigen i Jugoslavien på 1990-talet och folkmordet i Rwanda 1994.

Serbiens expresident Slobodan Milosevic åtalades av FN:s krigsförbrytartribunal för krigsbrott i Bosnien och Kosovo, men dog 2006 i sin cell i Haag innan rättegången avslutats.

– Grundprincipen är att det är förbjudet att avsiktligt attackera civila eller civila mål. Ryssland struntar helt i det, de skjuter raketer urskillningslöst in i Kiev, Charkiv och andra städer. Också massakrer som den i Butja är klara krigsbrott, säger David Crane.

Han påpekar att också Ukraina begår krigsbrott. En ny FN-rapport fastslår till exempel att Ukraina bär en del av ansvaret för att runt 50 patienter på vårdhemmet i Stara Krasnianka i östra Luhansk dödades i mars. Ukraina har lagt hela skulden på de ryskstödda trupper som attackerade vårdhemmet.

Ukraina evakuerade inte

Men enligt FN-rapporten evakuerade Ukraina inte patienterna trots att vårdhemmets ledning vädjade om det. Det kan vara ett exempel på användning av ”mänskliga sköldar”, heter det i rapporten.

– Ukrainarna placerade dessa människor i en situation som är en dödszon. De var enligt lag skyldiga att flytta dem, men gjorde inte det. Det är tragiskt, säger David Crane.

– Båda sidor gör fel, men Ryssland är helt klart den stora brottslingen. Ukrainarna utreder när de gör misstag. Jag förutsätter att soldaterna vid vårdhemmet ställs till ansvar, om inte är det ett brott, säger han.

David Crane säger att Vladimir Putin också kan åtalas för folkmord eller åtminstone uppmaning till folkmord. Han förklarar att det inte behöver röra sig om folkmord i fysisk mening utan också kan avse politiskt och kulturellt folkmord, alltså att utrota Ukraina som nation.

Ett utkast till åtal mot Putin, gjort av David Crane och hans arbetsgrupp för Ukraina.

Utkast till åtal

– Det finns allt fler bevis för att Putin uppmanar till politiskt folkmord i Ukraina. Det blir en del av utredningen, säger han.

David Crane, 71, är juridikprofessor vid Syracuse-universitetet i delstaten New York. Han leder i dag bland annat en arbetsgrupp för Ukraina som i våras lade fram en 276 sidor lång rapport om ryska krigsförbrytelser i Ukraina.

Rapporten innehåller också ett utkast till åtal mot Putin och fyra av hans högsta befälhavare: Valerij Gerasimov, överbefälhavare; Nikolaj Vasilevitj, medlem av generalstaben; Igor Olegovitj Kostjukov, chef för militära underrättelsetjänsten och Oleg Leonid Saljukov, arméchef.

Enligt rapporten är det ”ingen uttömmande lista utan bara en introduktion till dem som är ansvariga på högsta nivå”.

– För att FN ska kunna inrätta en specialdomstol måste Ukraina begära det. Det måste ske i samarbete med Ukraina, de måste stifta lagar som gör det möjligt, När det är klart kan vi starta processen, säger David Crane. ­

Går för långsamt

– Ukraina har redan börjat förbereda det. Men det kräver också politisk vilja av FN. Det är en politisk handling, inte en juridisk. Världssamfundet måste vilja åtala en statschef, det har bara hänt en gång tidigare, säger han.

Men han tycker att det går för långsamt. Han fruktar att världen kan börja tröttna på Ukraina och att frågan hamnar lägre på den internationella dagordningen. Något som har skett med till exempel kriget i Syrien.

Crane berättar att han själv sedan länge verkar för att inrätta en domstol som ska ta upp den syriske presidenten Bashar al-Assads krigsbrott, men ”världen är inte längre intresserad”.

– Ingen skriver om Syrien längre, jag är rädd för att det ska hända Ukraina också. Putin vet det, han hoppas att västvärlden ska gå vidare till annat. Glömska och distraktion är Putins bästa vapen, säger han.

Också Bush och Blar

David Crane säger att han ofta får frågan om den USA-ledda invasionen av Irak 2003. Människor frågar honom varför han inte gör eller gjorde något mot den amerikanske presidenten George Bush och brittiske premiärministern Tony Blair. Invasionen av Irak var illegal, enligt Crane, som säger att han nu fokuserar på Ryssland och Ukraina.

– Jag hör det hela tiden, varför inte USA, varför inte Bush. De har rätt, men vi kan inte vrida klockan tillbaka. Invasionen av Irak får inte hindra oss från att åtala när vi har möjlighet i dag, säger David Crane.

