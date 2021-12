”Hon var ett sofistikerat rovdjur som visste vad hon gjorde,” sa åklagaren Alison Moe till juryn på måndagen under rättegången mot Ghislaine Maxwell i New York, rapporterar Daily Mail.

Den tidigare societetskvinnan Ghislaine Maxwell greps i juli förra året och har sedan dess suttit fängslad anklagad för att tillsammans med den avlidne miljardären, Jeffrey Epstein, ha medverkat i sexuella övergrepp mot unga flickor, människohandel och mened.

Flera vittnen har berättat om hur den 59-åriga kvinnan möjliggjorde Epsteins övergrepp. Själv nekar hon till samtliga anklagelser.

Rättegången mot henne har nu pågått i tre veckor och om hon döms på alla punkter riskerar hon 80 års fängelse.

”Maxwell var nyckeln till hela operationen”

Enligt åklagaren är bevisen ”tydliga och konsekventa” och visar att Maxwell och Epstein var ”partners in crime”, där brottet i fråga var sexuellt utnyttjande av unga flickor.

– Mina damer och herrar, när du är med någon i elva år vet du vad de gillar. Epstein gillade minderåriga flickor. Han tyckte om att röra vid minderåriga flickor. Maxwell visste det. Gör inga misstag, Maxwell var avgörande för hela upplägget. Epstein kunde inte ha gjort detta ensam.

Moe menar att en medelålders man som visar intresse för tonårsflickor normalt sätt skulle framstå som ”läskig”. Men att hans sällskap av en sofistikerad, respektabel, åldersanpassad kvinna, gjorde att det hela för flickorna börjar verka legitimt.

Moe sa att Maxwell hjälpte till att välja offer som var ”sårbara” och hade det svårt.

Maxwell har tidigare bekräftat att hon och Epstein var mycket nära. Men inte att relationen varit av romantisk karraktär. Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK Försvarsadvokaten menar att Maxwell och Epstein var ”partners in crime”, där brottet i fråga var ”sexuellt utnyttjande av unga flickor”. Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK Moe hävdar att hans sällskap av en sofistikerad, respektabel, åldersanpassad kvinna, gjorde att det hela för flickorna börjar verka legitimt. Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hånade försvarets argument

”Jane var 14 år och hennes pappa hade precis dött. Annie var 16 och ville gå på college. Kate var 17 och blev ”bländad” av Maxwell. Carolyn levde med en alkoholiserad mamma och hade blivit misshandlad när hon var fyra.”

Moe hävdade att Maxwell och Epstein bjöd in flickorna till sitt hus i New York, ranch i New Mexiko och hans hem i Palm Beach för att ”isolera” dem.

Medan Moe knöt ihop sin drygt två timmar långa utläggning passade hon på att håna försvarets uttalande om att Maxwell blev anklagad för någonting brott begångna av en man.

– Faktum är att Maxwell gjorde sina egna val, sa Moe.