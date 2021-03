Åklagare utreder polisens dödsskjutning av 64-åring

Vid 21.30 på lördagskvällen skulle en polispatrull kontrollera en 64-årig man i Vällingby, i västa Stockholm.

Mannen var beväpnad och hotade polisen, enligt uppgifter som polismyndigheten släppte dagen efter, och polisen öppnade eld mot mannen.

Kulor gick in genom rutan till ett barns sovrum och genom en busskur

Denne avled senare under natten på sjukhus.

– Det jag kan berätta är att vi rubricerar det som grovt hot mot tjänsteman och grovt vapenbrott. Jag kan inte berätta i detalj vad det är som har hänt men det har funnits ett vapen med vid situationen, eller i händelsen, men mer exakt vad som har hänt kan jag inte gå in på detalj om, sa Anna Westberg, presstalesperson för Stockholmspolisen, under söndagen.

Rubriceringen grovt vapenbrott betyder att 64-åringen misstänks ha varit beväpnad med ett skjutvapen.

Under skjutningen genomborrades en busskur av kulor och ett skott gick igenom en ruta till Azad Barwarys dotters sovrum.

Åklagaren: ”Just nu håller jag på att läsa in materialet”

Som tur var befann sig familjen på en annan plats vid tillfället.

– Vi var i Sätra hemma hos min kusin, plötsligt ringer grannen och säger till oss att det varit en skottlossning precis bakom huset, vid busshållplatsen, berättade Barwary för Expressen.

Det är inte känt om den skjutne 64-åringen också avlossade skott med sitt vapen.

Nu har ärendet hamnat hos chefsåklagare Maria Sterup vid särskilda åklagarkammaren, som ska utreda om polisen begått något brott i samband med dödsskjutningen.

– Just nu håller jag på att läsa in materialet. Därefter tar jag ställning till vilka åtgärder som jag behöver göra i den del av utredningen som jag har hand om. Det kan jag inte uttala mig om nu, vilka utredningsåtgärder som behöver göras, det har gjorts mycket redan nu som jag läser in mig på.

Så utreds brottsmisstänkta poliser När någon anställd inom Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen blir anmäld eller misstänkt för ett brott överlämnas alltid ärendet till avdelningen för särskilda utredningar (SU). Förutom brottsanmälningar mot anställda vid polisen utreder SU också brottsanmälningar mot polisstudenter, domare, åklagare, riksdagsledamöter och några andra grupper av befattningshavare inom rättssystemet och statsmakten. Oberoende av var brottet ska ha begåtts eller om det var i tjänsten eller på fritiden är det enbart SU som får utreda ärenden där polisanställda är anmälda. Så ofta avlossar poliser sina vapen I snitt skjuter polisen verkanseld mot en person vid drygt 15 tillfällen per år. Verkanseld är en militär term som betyder att man skjuter för att träffa målet. Det kan ställas emot att polisen gör totalt 1,4 miljoner ingripanden per år. Vid ytterligare drygt 15 gånger per år skjuter polisen varningsskott. Det betyder att man avlossar vapnet för att varna för att det kommer att användas. Ett varningsskott riktas i ofarlig riktning så att ingen riskerar att träffas. Källa: Polismyndigheten Visa mer

Mannen dömd för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott

64-åringen förekom med ett 15-tal avsnitt i belastningsregistret.

För cirka fem år sedan dömdes han för grovt vapenbrott för innehav av en magnumrevolver laddad med sex skarpa patroner. Mannen hade burit runt på vapnet och försvarat det i en lägenhet varifrån det förekom narkotikaförsäljning.

Därefter har mannen dömts till fängelsestraff på drygt två år för grovt narkotikabrott. Detta för ett halvkilo amfetamin som han under rättegången hävdade var för eget bruk.

Han dömdes även till ett längre fängelsestraff för grovt narkotikabrott för cirka tio år sedan.

