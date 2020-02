I torsdags förra veckan kritiserade SD public service för att vara partiska och begärde att riksdagens kulturutskott skulle kalla till sig ansvariga utgivare för att svara på anklagelserna.

Bråket om public service har flyttat till Twitter

Begäran möttes av skarp kritik. Bland annat från utskottsordförande Christer Nylander (L), som menade att begäran var ”oacceptabel” och från Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar, som kallade agerandet ”anmärkningsvärt”.

SVT:s vd Hanna Stjärne blev förvånad över SD:s utspel.

– Det är en gräns som har passerats, när man vill kalla publicister direkt till riksdagen för att stå till svars för en enskild publicering, sa Hanna Stjärne i ett skriftligt uttalande.

Nu ger sig SD:s partiledare Jimmie Åkesson in i debatten med ett Twitterinlägg.

”Sverige är fantastiskt”, skriver Åkesson och publicerar en skärmdump där SD:s begäran om att kalla till sig public service-cheferna jämförs med när justitieminister Morgan Johansson och regeringen kallade upp Facebook och Google till regeringskansliet, i mars 2018, för att fråga hur de agerade för att få bort hatiskt och våldsamt innehåll från sina sajter.

”Sossarna vill skälla på sociala medier” och ”It's OK when we do it”, står det i skärmdumpen.

Morgan Johansson: ”Försök av SD att blanda bort korten”

Justitieminister Morgan Johansson reagerar kraftfullt på Jimmie Åkessons utspel:

”Ett desperat och förljuget försök av SD att blanda bort korten. Våra diskussioner med Facebook och Google handlar om att få bort till exempel högerextrem eller islamistisk terrorpropaganda och terrorrekrytering, antisemitism och hatretorik från nätet”m skriver Morgan Johansson på Twitter och fortsätter:

”Det SD vill göra är något helt annat: att kalla public-service-chefer till riksdagen för att stå till svars för att något program varit kritiskt till SD. Så gör man i diktaturer. Inte i Sverige”.

Även Per Strängberg, pressekreterare för inrikesminister Mikael Damberg (S) har kommenterat Åkessons liknelse på Twitter.

”Grovt vilseledande utspel från Åkesson som än mer avslöjar SD:s haveri. EU och Sverige har alltså löpande kontakt med bland annat Google & Facebook för att få bort videor med terrorism, jihadism och högerextremism från deras plattformar. SD vill kontrollera innehållet i Public Service”, skriver Strängberg.

