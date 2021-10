Åkesson tror inte på samlad oppositionsbudget

Moderaterna och Kristdemokraterna bjöd tidigare i veckan in Sverigedemokraterna till förhandlingar.

De vill sätta sig för att förhandla fram en statsbudget för nästa år för att försöka utmana regeringens budget.

Jimmie Åkesson, SD:s partiledare, säger dock i Ekots lördagsintervju att han inte tror att man kommer hinna förhandla fram ett ”fullödigt budgetalternativ”.

– Förutsättningarna att komma överens i enskilda sakfrågor tror jag är väldigt goda, sen får man se hur långt vi kommer, säger han till Ekot.

Familjeveckan ”meningslös reform”

Ändå hoppas Jimmie Åkesson kunna påverka regeringens budget men är sparsam med att nämna specifika SD-krav inför samtalen.

SD:s skuggbudget skiljer sig bland annat från Moderaternas och Kristdemokraternas bland annat när det gäller pensioner och sjukersättningar. Enligt Åkesson vill man fokusera på ”lågt hängande frukt” i budgetsamtalen.

– Det handlar väl i första hand om att göra nödvändiga rimliga förändringar i regeringens budget och det gör man i första hand utifrån nån slags minsta gemensamma nämnare. Det finns en del lågt hängande frukt som familjeveckan, som är en ganska meningslös reform som kostar mycket pengar. Om jag fick bestämma skulle jag lägga de pengarna på rättsväsendet i stället, säger han till Ekot.

Stänger inte dörren för Liberalerna

Familjeveckan är en reform som handlar om att ge var vårdnadshavare tre dagar per år, eller sex dagar per år för de med ensam vårdnad, för att kunna ta ledigt från jobbet för att vårda barn under lov eller delta i utvecklingssamtal. Planen är att införa lagändringen i april 2022 och väntas det året kosta 3,5 miljarder kronor.

Jimmie Åkesson stänger inte dörren för att bjuda med Liberalerna i budgetförhandlingarna, om de har en ”konstruktiv ingång”, säger han till radion.

– Det intressanta är ju vad vi kan komma fram till gemensamt. Får vi ytterligare mandat i riksdagen med oss ökar chanserna att få igenom det betydligt.

