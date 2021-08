Åker mot flygplatsen trots dåden: ”Enda chansen att överleva”

Vad är det senaste du kan berätta för oss?

– Det är många människor som tagit sig till Kabuls flygplats, då de ser det som sin enda chans att överleva, det är deras enda chans att komma ut härifrån. Det är människor som varit under enorm stress, under lång tid, som bestämt sig för att lämna allt de byggt upp för att ta sig till flygplatsen och rädda sina liv, säger Magda Gad Expressens reporter på plats i Afghanistan.

– Vi har sett de enorma folkmassorna och desperationen över att inte kunna kontrollera dem. Vi har sett beväpnade män, som vi antar är talibaner, som piskat människor, som slagit dem med vapenkolvar och skjutit in i folkmassor, fortsätter hon.

Efter oroligheterna i går, vad kan väntas i dag?

– Redan i lördags visste man om att det kunde bli en terrorattack, man varnade om det fanns IS på flygplatsen. Dagen innan och i går gick det ut varningar och spreds rykten från underrättelsetjänster om att det skulle ske en attack, säger Gad.

– Vi har sett fruktansvärda, makabra, scener av döda kroppar, som ligger i blod, som ligger i avloppsvatten och flyter, säger Gad.

– Man har gjort kontrollerade detonationer av sprängmedel på plats och nu ska evakueringarna fortsätta. Men det finns fortsatt hundratals IS-personer vid flygplatsen och man befarar att det kommer ske fortsatta attacker, det är en situation som är utom kontroll

Vad säger människor du pratat om med om det som hänt?

– De känner sig utsålda, säger Gad.

– De säger att om man vetat att en bomb skulle gå av i en så stor folksamling i Europa eller USA så hade man gjort något för att säkra befolkningen. Här anser de att det var okej att bara låta dem sprängas, fortsätter Gad.

Har närvaron på gatorna förändrats eller försöker civila att hålla sig hemma?

– Jag pratade med en man tidigare i dag som berättade att det fortfarande går ut meddelanden om att man fortsatt kan ta sig till flygplatsen. Trots att det finns IS där och trots att man vet att det kan bli fortsatta attacker, säger Gad.

– Människor lever under en oberäknelig diktatur och många tänker: 'kommer jag bli piskad eller dödad?”, om talibanerna hittar något i deras hem som gör att de blir piskade så är de ändå glada, för att de fortfarande lever, säger Gad.

Är människorna i landet rädda för nya attacker?

– Jag träffade en kvinna i går som sa att hon upplever att det inte finns någon polis ute som fungerar, det finns ingen regering som fungerar. Och sen finns al-Qaida och IS i landet. När talibanerna tog över släppte de också ut alla fångar ur fängelse. Mördare, talibaner och barnsoldater går nu ute på gatorna.

– Människor är rädda för allt det här, i kombination med att det inte finns någon polis som kan skydda dem, säger Gad.

Vad är reaktionerna på Bidens tal om hämnd?

– Förmodligen kommer vi se en drönarattack mot någon by i Afghanistan, det kommer vara civila som dör och det kommer radikalisera människor ännu mer,

– Det är en destruktiv våldsspiral som har pågått i 20 år, säger Gad.

Tror folk att USA kommer kunna jaga terroristerna i Afghanistan?

– Människor som ser civila dödas, som ser sina byar bombas, de blir radikaliserade, säger Gad.

– De säger att de inte vill att USA ska bomba, de vet inte ens vilka IS är, de går ju inte omkring med lappar på sig, fortsätter Gad.

Vad vet vi om IS afghanska gren?

– När det gäller IS i Afghanistan så ska vi veta att det kom talibaner från Pakistan som sa att de flydde sin regering. Men det märktes att de inte var flyktingar och 2015 utropade de en afghansk gren. Så det är inte IS som kommit, utan det är talibaner från Pakistan som blivit IS, säger Gad.

– När större attentat sker så tar inte talibanerna på sig det, utan IS gör det. Och när frågan utretts och personer gripits så framgår att det varit talibaner, säger Gad.

