Historian började med att en Borlängebo som var på ett varuhus i Stockholm lade märkte till dalahästar täljda i trä – för 79 kronor.

Han reagerade på att de var dåligt gjorda och tittade på skylten: Handtäljda dalahästar – från Kina. Något som SVT Dalarna var först att skriva om.

Inget brott att kopiera dalahästen

Dalahästen har inget skydd, vilket gör att det inte är brottsligt att kopiera varken namn eller utseende.

Christina Liljegren på Grannas Hemslöjd i Nusnäs, är den äldsta av de svenska dalahästtillverkarna.

När hon fick höra om Åhléns kinatillverkade dalahästar sa hon till SVT Dalarna att de flesta kopiorna kommer från just Asien.

– Vi lägger inte ner så mycket energi på det, skulle vi göra det skulle vi inte orka tillverka några hästar. Vi orkar inte föra någon kamp mot olika leverantörer, säger Christina Liljegren till kanalen.

Åhléns svarar på kritiken

Nu svarar Åhléns PR- och kommunikationschef, Weronica Nilsson, på kritiken i ett mejl till SVT Nyheter Dalarna:

”Vi värnar både det svenska hantverket och den svenska dalahästen i sig, och erbjuder den därför under olika former. Vi har under många år haft dalahästen i sortimentet och köper både in den traditionella dalahästen från svensk produktion i Dalarna (från Färnäs cirka 1 800 stycken per år), och som juldekoration 6 000 med produktion i Kina.

Att vi köper in från Kina är dels en kapacitetsfråga produktionsmässigt där det finns utmaningar i Sverige att producera de kvantiteter vi vill köpa in, dels en prisfråga.

Med vår inköpsstrategi värnar vi både den svenska produktionen samtidigt som vi fortsatt kan erbjuda denna klassiker med svenskt ursprung på den svenska marknaden.”

