Sverige har hittills under pandemin haft 69,4 dödsfall per 100 000 invånare. För våra nordiska grannländer är motsvarande siffra bara en bråkdel. Norge har till exempel 6,66 dödsfall per 100 000 inåvnare, enligt Johns Hopkins universitet.

Det är fortfarande ingen som riktigt vet hur det kan komma sig, men det finns några teorier.

När Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, svarade på Expressen-läsarnas frågor på lördagskvällen, resonerade hon kring möjliga orsaker till varför skillnaderna mellan länderna är så stora.

Wold: Smittans storlek i början av pandemin avgör

Hon menade att de står i direkt proportion till hur mycket smitta Sverige hade alldeles i början av pandemin, jämfört med Norge, Finland och Danmark.

”Då är frågan vad som bestämmer hur mycket smitta man fick in. All smitta kom från början från Kina, men ofta via andra länder som USA, Frankrike, Storbritannien och Belgien”.

Enligt Agnes Wold har analyser, gjorda på varifrån coronastammarna som drabbade svenskarna kom, visat att smittan framför allt kom från Storbritannien, Spanien, Frankrike och Belgien.

”Jag tror alltså att svenskar i genomsnitt har fler nära kontakter med folk från dessa under under januari och februari, än vad norrmän och finnar haft”.

”Har fler gamla personer i Sverige”

Att smittan letat sig in i Sverige i så pass stor utsträckning från de länderna har, om man frågar Wold, bland annat att göra med svenskarnas resvanor. Att den svenska övre medelklassen, inte minst i Stockholm, alltså reser väldigt mycket än många andra länder.

”Den andra faktorn är att vi har en betydligt större andel av befolkningen med utländska rötter och de har, av naturliga skäl, anhöriga i andra länder (till exempel i Europas storstäder).”

Ett virus dödlighet bestäms av flera faktorer. Den viktigaste av dem är hur många som smittas, men åldern på befolkningen spelar också in. Även vilken kontakt äldre personer har med yngre, eftersom det framför allt är yngre som sprider smittan enligt Wold.

”Vi har lite fler väldigt gamla personer i Sverige än i exempelvis Finland, men detta är en mindre betydelsefull faktor än smittspridningen”, skriver Agnes Wold, och avslutar sedan:

”Sammanfattningsvis är dödlighet i covid ett slutresultat av tre faktorer 1) Hur mycket smitta man importerat i början (viktigaste faktorn enligt mig) 2) Hur man lever och därmed sprider den smitta man fick in i mars 3) Befolkningens ålder och allmänna hälsostatus, vilket påverkar dödligheten”.

