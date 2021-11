En av 3 000 dör.

Rumpoperationen brazilian butt lift – förkortat BBL – är världens dödligaste skönhetsingrepp.

En BBL görs genom att man först gör en fettsugning från olika delar av kroppen som rygg, mage, armar och lår. Sedan injicerar man samma fett in i rumpan.

Blodpropp i lungan är en dödlig komplikation, som kan uppstå om injiceringen av fettet träffar en ven.

BBL har mellan 2015 och 2019 globalt ökat med 77,6 procent, enligt statistik från International Society of Aesthetic Plastic Surgery.

”Jag var inte bekväm i hur jag såg ut”

Agnes Nyberg, 29, bor i Örebro tillsammans med sin pojkvän och hund. Efter viktnedgång och flera års styrketräning var hon inte nöjd med sin kropp.

– Jag var på samma ställe och tyckte att jag inte var bekväm i hur jag såg ut, säger hon.

Hon bestämde sig för att genomföra bukplastik och bokade en konsultation med en klinik som hon hittat via Instagram. På sociala medier publicerar kliniken före- och efterbilder på patienter.

Agnes vill inte säga vilken klinik eller läkare hon träffat, men Expressen kan berätta att det är Klinik 34 och Fredrik Berne, som anmälts till Ivo 20 gånger av upp till 18 personer.

Efter ingreppen har även Agnes Nyberg anmält kliniken för resultatet, som hon menar lett till ojämnheter och smärta. Hennes anmälningar har lagts ner utan utredning för att preskriptionstiden gått ut.

”Eftersom den anmälda händelsen inträffade för mer än två år sedan får IVO avstå från att utreda klagomålet”, skriver Ivo i sitt beslut.

Anmäler kliniken

På konsultationen bestämdes det att Agnes skulle genomgå ett stort ingrepp: Fettsuga mage och rygg och också göra bukplastik. Under samtalet med kirurgen lades även en BBL till.

– När vi pratade på konsultationen så för att få bästa resultat, den bilden jag själv hade i huvudet, så skulle det bli bäst med att göra de operationerna, säger hon.

I oktober 2018 genomfördes ingreppen. Följande månader, när svullnaden började lägga sig mer och mer, noterade Agnes att resultatet var ojämnt på flera ställen. Hon fortsatte ha kontakt med kliniken och skickade både bilder och filmer som visade hur kroppen såg ut.

Enligt Agnes svarade läkaren ganska kort därefter att han ville operera hennes rygg på nytt, för att korrigera resultatet.

Korrigeringen gjordes i april 2019. Men enligt Agnes blev det inte bättre.

”Finns utrymme för förbättringar”

Ideella organisationen Estetiska injektionsrådet har under flera år har jobbat för att ändra lagen kring estetiska ingrepp. Ordförande Ulf Samuelson, som jobbar som chefsläkare på Akademikliniken, får se före- och efterbilder på Agnes.

Vid första anblick, skulle du säga att det är ett bra slutresultat?

– Det ser inte ut att vara ett optimalt resultat, men det kan bero på förutsättningarna innan.

– Det är svårt att säga, men det finns ju en hel del ojämnheter i det hela och jag tror att det finns ytterligare att göra för att få ett bra resultat.

Agnes har nyligen genomfört en korrigeringsoperation hos plastikkirurgen Chris Janbaz.

Det första kända svenska dödsfallet

Det första kända svenska dödsfallet efter en BBL-operation rapporterades i februari 2020. ”Helena”, som egentligen hette något annat, var en flerbarnsmamma i 40-årsåldern som dog efter en operation i Turkiet. Hon reste med företaget Skönhet by Esra, som efter händelsen gick ut på sin Instagram och bekräftade dödsfallet.

Expressen har sökt Skönhet by Esra, utan att få svar på våra frågor. Till slut skriver företaget i ett mejl att ”vi är begränsade av sekretess och kan därför inte yttra oss om händelsen”.

Så som jag blev behandlad när jag åkte dit, det vill inte jag att min värsta fiende ska få uppleva

Kvar i Sverige finns ”Helenas” man och flera barn. Maken, som vill vara anonym för familjens skull, berättar om sorgen.



– Jag tänker på våra barn vi har gemensamt. De förlorade sin mamma. Jag förlorade min fru.

När han fick beskedet att ”Helena” hade drabbats av allvarliga komplikationer efter sin operation åkte han själv ner till Turkiet.



– Så som jag blev behandlad när jag åkte dit, det vill inte jag att min värsta fiende ska få uppleva. Jag själv fick gå igenom väldigt mycket.

Influencer jobbar som patient koordinator

Konsultföretaget Skönhet by Esra ordnar operationsresor för att göra skönhetsingrepp i Turkiet. På Instagram gör företaget reklam för arrangerade gruppresor med svensktalande personal.

”Vi genomför omfattande utvärderingsarbete av välrenommerade kirurger som finns inom vårt nätverk. Detta arbete innefattar bland annat kontroll av utbildningsbakgrund i olika register och insamling av diverse referenser. Därefter hålls personliga intervjuer med samtliga potentiella kirurger innan vi väljer ut de som matchar vår kravspecifikation. På så vis tillhandahåller vi välutbildade, framgångsrika och skickliga kirurger”, skriver delägaren Esra Gülhan i ett mejl.

Influencern och realityprofilen Anna-Lisa Herascu, 25, har 135 000 följare på Instagram och är känd från dokusåpan ”Ex on the beach”. På Skönhet by Esras hemsida presenteras hon som en av deras patientkoordinatorer.

I ett inlägg med närmare 10 000 gillningar gör hon reklam för företaget och berättar att hon själv ska operera sig tillsammans med Skönhet by Esra – en resa hon ska dela med sina följare. Hon skriver också:

”Är ni själva intresserade av någon slags operation eller bara har en tanke som ni vill bolla med någon? Kontakta min kontaktperson.”

Till Expressen skriver hon nu att hon inte längre jobbar med företaget. Enligt Anna-Lisa Herascu har hon inte gjort det på ”väldigt länge – närmare ett år”. Tidigare under 2021 har Skönhet by Esra själva dock delat inlägg där hon presenteras som patientkoordinator.

Anna-Lisa Herascu fortsätter:

”Kommer inte svara på några frågor då jag inte vill delta i eran artikel.”



Agnes Nyberg, 29, genomförde det riskabla ingreppet i Göteborg.

Hör ”Helenas” man berätta om dödsfallet i minidokumentären ”BBL – En rumpa att dö för”

Skönhetsingrepp 2019 globalt ■ Totala kirurgiska och icke -kirurgiska ingrepp ökade med 7,4 procent under 2019 ■ Rumpkirurgi visade den högsta tillväxten för alla kirurgiska ingrepp under 2019. ■ Förstorning av rumpan ökade med 38,4 procent 2019, och med 65,9 procent sedan 2015. ■ Rumplyft ökade med 25,5 procent 2019 och med 77,6 procent sedan 2015. ■ Dessutom ökade vaginalplastik med 24,1 procent 2019 och med 73,3 procent sedan 2015. Visa mer

