Ägget förbryllar världen – krossar Kylie Jenners rekord

Justin Bieber, Beyoncé och Kylie Jenner har något gemensamt: De har vid olika tidpunkter kunna skryta om att deras bilder är Instagrams mest gillade någonsin.

Men nu får de tillsammans med en rad andra kändisar se sig slagna. Det är en ny sheriff i Instagram-byn – och det är inte vem (eller vad) som helst.

Den mest gillade bilden i Instagrams drygt åttaåriga historia föreställer ett ägg.

Ett helt vanligt ägg mot vit bakgrund. Inget mer, inget mindre.

”Låt oss slå världsrekord”

Bilden på ägget laddades upp den 4 januari med uppmaningen: ”Låt oss slå världsrekord tillsammans och få den mest gillade bilden någonsin”.

I skrivande stund har den banala bilden gillats nära 30 miljoner gånger och över 1,2 miljoner an användare har valt att skriva en kommentar.

Oklart vem som ligger bakom

Kontot som laddade upp bilden har det något kaxiga namnet ”World_record_egg”, men vem som ligger bakom är ännu något oklart. Ägget är det enda inlägget som kontot publicerat och någon ytterligare beskrivning om vem som står bakom finns inte på kontots profil.

Det går alltså inte att utesluta att det rör sig om någon form av PR-kupp.

Men hur gick det till? Det är ju verkligen något ”äggstra”, det här.

Enligt The Guardian rör det sig troligtvis om en mekanism som setts till vid flera tillfällen – till exempel när rockbandet ”Rage against the machine's” låt ”Killing in the name” lyckades ta sig in på topplistan under julen 2009.

Då handlade det om folk som helt enkelt tröttnat på den traditionella julmusiken och valde att – så att säga – röra om i dopp i grytan lite.

Den här gången rör det sig således om människor som tröttnat på att Kylie Jenners – och andra kändisars – bilder på barn och dylikt seglar upp som de mest populära. Man vill visa att vanliga människors kollektiva aktioner kan förändra, och man gör det med något så enkelt som ett ägg.

Här är de tidigare bilderna som gillats mest:

1. Kylie Jenner får barn

2. Justin Biebers förlovning med Hailey Baldwin

3. Jahseh Dwayne Ricardo Onfroys (XXXTentacion) sista post före sin död