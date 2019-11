Affärsman gripen på sin lyxjakt för bombmordet

Daphne Caruana Galizia var en profilerad journalist på Malta. Hon hade bland annat avslöjat hur Maltas premiärminister Joseph Muscats hustru Michelle ägde skalbolag i Panama. Avslöjandet ledde ända till ett nyval. Hon har även rapporterat om EU-kommissionären John Dalli – som fick lämna sin post efter anklagelser om att ha krävt mutor från Swedish match.

Det var i oktober 2017 som Caruana Galizias bil hittades sprängd i närheten av hennes hem i Bidnija på Malta.

Affärsman gripen på lyxjakt

Nu rapporterar Reuters att affärsmannen Yorgen Fenech gripits som en del i utredningen av mordet. Gripandet skedde ombord Fenechs lyxjakt, som var sjösatt i Medelhavet.

Fenech äger ett Dubai-baserat företag vid namn 17 Black Limited, som figurerade i ett blogginlägg som Caruana Galizia skrev åtta månader före sin död.

17 Black Limited slussade pengar till företag i Panama – företag som ägdes av de maltesiska toppolitikerna Konrad Mizzi och Keith Schembri. Fenech ingår också i ett affärskonsortium som vann en upphandling med staten om att få bygga ett gaskraftverk.

”Barbarisk akt”

Gripandet ska ha gått till under dramatiska former. Beväpnade poliser tog sig ombord Fenechs lyxjakt och tvingade den att köra in till närmaste hamn. Fenech har nekat till att ha betalat ut mutor i samband med upphandlingen.

Andrew Caruana Galizia, son till den mördade journalisten, har krävt att ytterligare gripanden görs.

”En energijätte misstänkt för att ha mutat premiärministerns stabchef och energiminister har precis arresterats för inblandning i mordet på min mamma. Det är dags för Mizzi och Schembri att avgå och bli satta under bevakning”, skriver han på Twitter.

Caruana Galizias död blev väldigt uppmärksammad på Malta. Premiärministern Joseph Muscat gjorde ett offentligt uttalande och fördömde mordet.

– Alla vet att fru Caruana Galizia var en av mina skarpaste kritiker, både politiskt och personligt, men inget kan rättfärdiga denna barbariska akt, sa han då.

