Ekrem Güngör och Amir Amdouni var två av Sveriges mest profilerade brottmålsadvokater och anlitades ofta i stora gängmål.

På tisdagen dömdes de båda ex-advokaterna, som gick under namnen ”Kungen” och ”Prinsen” i krypterade tjänsten Encrochat, till fängelsestraff av Södertörns tingsrätt.

Güngör straffades med sex års fängelse för att ha planerat ett mord ihop med Rinkebynätverket Dödspatrullen. Amdouni dömdes till fyra års fängelse för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott.

– Vid brotten har männen utnyttjat sina ställningar som advokater och missbrukat det särskilda förtroende som detta innebär, säger domaren i målet, lagman Eva-Lena Norgren.

Under åren 2016 och 2020 drog Ekrem Güngör in över 32 miljoner kronor från Domstolsverket som offentlig försvarare. Han har under flera år placerat sig på topplistan över de advokater som fått ut mest i ersättning från staten i sitt uppdrag som offentlig försvarare. I december förra året hamnade Güngör på plats sju med en ersättning på totalt 8 122 934 kronor under föregående år, enligt en sammanställning som Dagens juridik gjort.

Bara under taxeringsåret 2020 hade Güngör en sammanlagd inkomst på drygt 3,1 miljoner kronor, medan hans kollega Amir Amdouni tjänade strax under en miljon kronor.

”Allvarliga brott”

Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund, säger att hon ser allvarligt på domen.

Det här är ju försvarsadvokater som fått sina inkomster via skattepengar, hur känns det för er?

– De har blivit fällda för väldigt allvarliga brott. Jag delar tingsrättens uppfattning. Advokater har en särskild ställning och ett särskilt ansvar. När det gäller offentliga försvarare så bekostas försvaret av skattemedel. De är av allra största vikt att en advokat inte utnyttjar den ställningen. Det är helt oacceptabel, säger hon.

– Men att personer döms för sån här allvarlig brottslighet är väldigt ovanligt ändå.

Uteslutna advokater

Under de senaste fem åren har 13 advokater uteslutits från det svenska advokatsamfundet, varav nio advokater enbart det senaste två åren.

Maria Edwall Insulander ser allvarligt på att många uteslutits, men säger att advokaternas etiska arbete överlag är gott.

– Det är många, men år 2016 uteslöt vi sex stycken. Då berodde det främst på bokföringsbrott. Det är svårt att dra exakta slutsatser kring det. Vi arbetar aktivt med tillsyn.

Varför har det skett så många uteslutningar på så kort tid?

– Att det skett uteslutningar är ett tecken på att de här advokaterna gjort det på den nivån att omständigheterna varit synnerligen försvårande och att det då blivit uteslutningar, säger Maria Edwall Insulander.

– Men det rör sig om väldigt olika omständigheter i de olika fallen, säger hon vidare.