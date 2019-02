Svenska ridsportförbundet uppmanar alla som har kontakt med hästar i Stockholmsområdet att undvika onödiga besök i andra stall. I princip bör den som klappat en häst inte besöka eller klappa någon annan häst, om de inte går i samma hage. Abortviruset som drabbat stockholmsområdet är dödligt och kan lätt spridas över Sverige.

EHV-1 sprids i luften och smittar antingen direkt eller indirekt genom bett och grimmor, skor, kläder och handskar och annan utrustning som inte rengjorts noga efter besök hos en häst som smittats.

Normal hygien med bland annat handsprit minskar risken för smitta. Viruset är höljeförsett och avdödas av de flesta desinfektionsmedel.

De här tävlingarna är inställda Södertälje Ridklubb: regional hoppning 17 februari. Märsta Ridklubb: regional dressyr 17 februari. Täby Ryttarsällskap: regional dressyr häst, nationell dressyr ponny. Rånäs Ridklubb: lokal dressyr 24 februari. Källa: Svenska ridsportsförbundet Visa mer Visa mindre

Vad är är EHV-1, abortvirus?

EHV-1 är ett herpesvirus som drabbar hästar. En häst kan drabbas på två sätt: Hästen kan få feber och förkylning, vilket kan leda till att dräktiga ston kastar sina foster.

Det finns även en neurologisk form av sjukdomen som ger förlamningar, skriver försäkringsbolaget Agria.

Det finns anmälningsplikt för EHV-1. Det är veterinären som ska anmäla smittan till aktuell länsstyrelse, enligt jordbruksverket. Anmälan görs på blankett K4.

Smittar abortvirus?

Ja. EHV-1 smittar via noskontakt, men även indirekt via luften, föremål så som utrustning och personer. En smittad häst sprider miljoner viruspartiklar i varje nysning eller hostattack. Partiklarna sprids till friska hästar som andas in partiklarna. Även tysta smittbärare kan sprida smitta med utandningsluften.

Viruset kan spridas indirekt genom föremål som otvättade händer och kläder eller annat som kommit i kontakt med viruspartiklarna. Se upp för skor som utsatts för EHV-1.

Viruset sprids inte långa sträckor genom luften. SVA anger 50 meter som ett ”väl tilltaget säkerhetsavstånd”.

Hur farligt är det?

Man ska ta allvarligt på om ens häst drabbats av EHV-1, eller någon annan häst i ett stall drabbats. Hästar har avlidit, men alla gör det inte.

En häst som drabbats och återhämtar sig, kommer för resten av livet att bära på EHV-1-viruset.

Går det att se om en häst drabbats av abortvirus?

EHV-1 ger förkylningssymtom med feber, nedsatt aptit och trötthet. De kan vara milda, men även slå hårt med hög feber, näsflöde och hosta. Svullnader i benen, så kallade ödem, kan förekomma. Det är framför allt unga hästar som drabbas.

Dräktiga ston som drabbas visar för det mesta inga, eller små, symtom på EHV-1. Det är oftast under senare halvan av dräktigheten som de förlorar sina föl, men ibland kan ett sto kasta redan i femte dräktighetsmånaden. Vissa föl kan födas fullgångna, men det är oftast så svaga att de avlider efter ett par dygn.

Det finns EHV-1 i efterbörden hos ett sto som kastat sitt föl. Var försiktig vid första brunsten efter ett sto kastat ett föl. Urinen är till största sannolikhet smittad med EHV-1.

EHV-1 kan också orsaka neurologisk sjukdom hos hästen .

Neurologiska symtom uppträder i regel 4-8 dagar efter en febertopp, men symtomen kan starta redan dagen efter och i upp till 10 dagar efter infektion, skriver Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Den drabbade hästen kan visa vinglig gång, främst i bakbenen och sakna koordination i muskelrörelser, samt slapphet i svansen. Det är vanligt att hästen lutar sig mot något för att inte falla. Även urinblåsan kan påverkas.

Om din häst smittats syns det i en så kallad PCR-analys.

Hur behandlas abortvirus?

Om din häst visar förkylningssymtom ska den få vila ordentligt, och få veterinärvård vid behov. Har den drabbats av den neurologiska formen ska den behandlas med dropp eller antiinflammatoriska läkemedel. Hästen måste dessutom få hjälp att tömma urinblåsan. Kontakta din veterinär om du är det minsta osäker.

Tänk på att antibiotika inte hjälper mot virus.

Det händer om ett stall smittas

Ett stall som visar fall av EHV-1-smitta ska genast isoleras för att begränsa smittspridningen. Hästar som smittats bör isoleras från andra hästar i samma stall. Håll dräktiga ston i mindre grupper. Dela inte utrustning mellan friska och sjuka djur. Se till att byta kläder och skor och tvätta händerna noga, gärna med handsprit.

Ta hand om den smittförande efterbörden från ston som kastar. Tänk också på att det finns virus kvar i stoets första brunst efter hon kastat.

Se till att rengöra boxar och utrustning efter kastning och luftvägsinfektioner.

Vad händer när smittan lagt sig?

Efter att symtomen lagt sig finns herpesviruset kvar latent i kroppen i vilostadium. När det är i vilostadium smittar det inte, men kan reaktiveras senare.

Utsätts hästen för sjukdom och/eller stress, som vid avvänjning, kastrering, transport, stallbyte eller smärttillstånd, kan sjukdomen bryta ut igen. Hästen kan visa sjukdomssymtom vid reaktivering, men inte alltid.