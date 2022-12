Helt klädd i svart, med en luva över huvudet, kom gärningsmannen till gymmet klockan 18.19.

Övervakningsfilmen visar hur han med bestämda steg tar sig in i gymmet och passerar flera besökare på sin väg mot offret.

Inför förvånade gymbesökare, bland dem ett barn, går han mot offret, höjer sitt vapen och skjuter.

Han träffar offret, en man i 25-årsåldern, rakt i huvudet.

Därefter utbryter panik på gymmet och besökarna flyr i olika riktningar.

Dådet den 28 april i år har nu avgjorts i tingsrätten, som går på åklagarens linje och dömer 20-årige Abdul Elmi för dådet.

”Enligt tingsrätten har mordet framstått som en ren avrättning, som skett utan hänsyn till att det funnits flera utomstående personer nära gärningsmannen och offret när skottet avlossades”, skriver rätten i ett pressmeddelande.

– Vid en sammanvägning av bevisningen har rätten bedömt det som uteslutet att någon annan person än den dömde mannen har utfört mordet, säger rättens ordförande, rådmannen Johan Wilhelmsson, i ett uttalande.

Greps kort efter mordet

Han har under hela förundersökningen nekat till brott men greps kort efter mordet i en villa i närheten. Han hade då enligt utredningen just slängt in kläder i en tvättmaskin. Kläderna var av exakt samma typ som de som gärningsmannen bar vid mordet. 20-åringen hade också en skada på benet på samma ställe som där gärningsmannen, enligt övervakningsfilmen, skadar sig på en curlstång i samband med skottet. Till bevisen hör också tändsatspartiklar på gärningsmannens händer som har samma sammansättning som fynd från mordplatsen.

20-årige Abdul Elmi kopplas sedan tidigare av polisen till organiserad brottslighet i ett kriminellt nätverk i norra Biskopsgården. Han har enligt en personutredning en bakgrund med ”sociala insatser på grund av brott”.

Den första lagföringen kom redan när han var 15 år, för ringa stöld. Sedan dess har han bland annat dömts för misshandel och fått skyddstillsyn för rån och ringa narkotikabrott. Prövotiden för det senare brottet pågår fortfarande när han nu också döms för mord.

Han har själv vänt sig mot det kriminella liv som beskrivs i hans personutredning:

”Abdul delar dock inte uppfattning gällande problembilden och uttrycker inget behov av sådana insatser.”

Lika avvisande är han i de förhör som hållits om gymmordet.

– Jag har inte gjort nåt, säger han i ett förhör.

Förhören: ”Ingen kommentar”

Ofta har han svarat ”ingen kommentar” på förhörsledarnas frågor, exempelvis när han fått frågor om kläderna som hittades i en tvättmaskin.

I rätten har han berättat att han vid tiden för mordet ”chillade i tv-spelsrummet och spelade FIFA” hemma hos en vän. Kläderna i tvättmaskinen förklarar han med att han inte har någon egen bostad och uppger att de lagts in i maskinen en dag tidigare. Skadan på benet hade, menar han, uppstått vid en tidigare fotbollsmatch.

Motivet till gymmordet har inte blivit känt.

Åklagaren har sagt att det är oklart om mordet är kopplat till kriminella gäng eller om det rör sig om en mer personlig konflikt.

Det finns uppgifter i polisutredningen som enligt åklagaren ”möjligen” kopplar gymdådet till flera tidigare våldsdåd som pågått sedan förra sommaren. Det handlar bland annat om en knivattack mot Abdul Elmi i juni 2021.

Tingsrätten drar nu i domen slutsatsen att det har funnits en konflikt sedan tidigare mellan offret och gärningsmannen, men att det är oklart när och varför den uppstått.

I ärendet har också ytterligare en 20-årig man, som även han nekar till brott, stått åtalad för grovt skyddande av brottsling.

Han döms till ett års fängelse.