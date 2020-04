99-årige Tom har samlat in 64 miljoner för coronakampen

Indien

Indiens premiärminister Narendra Modi har beordrat landets 1,3 miljarder invånare att hålla sig inomhus i ytterligare 19 dagar. Men invånarna på landsbygden ska få det lättare. Det blir tillåtet för industrier ute på landet att starta produktionen igen redan den 20 april och bönder ska tillåtas bruka sin mark. Utegångsförbudet har skapat stora problem för Indiens många fattiga som lever på små inkomster. Det är bland annat därför undantag nu görs för landsbygden, där smittan inte sprids lika snabbt. Indien har över 11 000 rapporterade fall av smitta och 377 har avlidit. Den verkliga siffran tros vara betydligt högre.

Indien lättar på restriktionerna på lansbygden. Foto: RAMINDER PAL SINGH / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Ryssland

Även Rysslands president Vladimir Putin medger att landet står inför en stor utmaning med coronaviruset. Ryssland rapporterade 3 388 nya fall det senaste dygnet, den högsta siffran hittillls. Över 25 000 har nu smittats. Men i Moskva verkar politikerna ha förvärrat problemet med folksamlingar. Under onsdagen inleddes ett nytt system i Moskvas tunnelbana där resenärerna måste ha med sig en QR-kod som visar att de har rätt att resa till exempelvis jobbet. Men det ledde till långa köer vid tunnelbanestationerna och i tunnlarna och med ökad risk för smittspridning. En del stod i kö i över en timme för att få sina papper kontrollerad av polis.

Storbritannien

Tom Moore kämpade i andra världskriget. Den 99-årige engelsmannen har nu dragit ut i kamp igen, denna gång för den brittiska statliga sjukvården NHS. Han tar sedan den 9 april promenader med sin rullator hemma i trädgården. Sträckan mäter 25 meter, han planerar 100 rundor fram till 100 årsdagen i slutet av april. Han hade som mål att samla in 1 000 pund - cirka 12 000 kronor - som han tänker skänka till NHS. Nå, målet är passerat med råge. Redan det första dygnet hade 70 000 pund trillat in. Fyra dagar senare hade han nått en miljon pund och under onsdagen hade Moore fått ihop 4,8 miljoner pund, cirka 64 miljoner kronor.

Tom Moore intervjuas på brittiska BBC. Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS TT NYHETSBYRÅN

Sydkorea

Jodå, det går att hålla nationella val mitt under coronakrisen. Sydkorea har just gjort det. Sydkorea var ett av de första länderna som drabbades av ett virusutbrott men har varit mer framgångsrikt än europeiska länder att få ner siffrorna. Även personer som suttit i karantän i Sydkorea på grund av smittan fick tillfälligt lämna sina hem under onsdagen för att ta sig till vallokalerna när landet genomförde sitt parlamentsval, det första nationella valet under pandemin. Valdeltagandet var det heller inget fel på. Cirka 66 procent gick och röstade, den högsta siffran i ett parlamentsval på 24 år.

Sydkoreanerna gick till valurnorna under onsdagen, trots coronaepidemin. Foto: AHN YOUNG-JOON / AP TT NYHETSBYRÅN

