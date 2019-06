94-årig pensionerad akrobat höll fast rånare

I onsdags förra veckan ringde det på 94-årige Herbert Weiss lägenhetsdörr i Farsta. En kvinna som presenterade sig som representant för Skatteverket stod på andra sidan. Herbert Weiss öppnade.

De satte sig i hans arbetsrum i lägenheten.

– Under tiden som hon kom in till mig smög sig en annan människa in bakom henne, säger Herbert Weiss.

Fick inte se någon legitimation

När han frågade om legitimation svarade kvinnan att hon hade glömt den.

– Då förstod jag vad som pågick, säger han.

Den andra personen sprang ut ur lägenheten och även kvinnan. Herbert Weiss följde efter dem ner för trapporna med hissen.

Nere vid bottenvåningen lyckades Herbert få tag på kvinnan. Han höll fast henne i flera minuter och skrek åt en förbipasserande att ringa polisen.

– Man känner sig jävligt dum, säger han efter händelsen.

Har uppträtt med Edith Piaf

Herbert Weiss är pigg för sin ålder. Han är gammal akrobat och varietéartist och har uppträtt över hela världen med stora artister som Edith Piaf och Jacques Brel, berättar han.

Han har utfört trapetsnummer från höjder på mer än 20 meter.

– Jag brukar säga att jag aldrig har jobbat, jag har bara haft kul.

”Sällan de får tag på dem”

Herbert blev inte allvarligt skadad efter rånförsöket, men har fått sår efter att en av rånarna rivit honom.

– Det är inte så kul när det är så varmt ute och man vill bada.

Herbert har polisanmält händelsen. Han hoppas nu att polisen lyckas få reda på mer om vilka som ligger bakom brottet.

– Men det är sällan de får tag på dem, lägger han till.

