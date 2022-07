Frankrike befinner sig i en sjunde smittspridningsvåg och antalet fall av covid-19 per dag fortsätter öka meddelade den franske hälsoministern veckan.

– Omikron BA.4 and BA.5 varianterna, som är dominerande, ligger bakom en ny smittvåg över hela landet, säger Francois Braun.

Det franska hälsodepartementet rekommenderar nu en fjärde vaccindos för riskgrupper och munskydd på offentliga platser till följd av den senaste smittvågen, enligt Le Monde.

Tydlig ökning även i Sverige

De senaste sju dagarna har 880 000 nya fall bekräftats i Frankrike, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Den första veckan i juni var antalet nya fall strax över 160 000.

Världshälsoorganisationen WHO:s senaste siffror visar att antalet fall i Europa ökade med 15 procent jämfört med den föregående veckan med över 2,4 miljoner rapporterade fall.

Den största smittoökningen sågs i Frankrike och Italien men även i Tyskland bekräftades över 500 000 nya fall i veckan – där börjar smittan däremot avta.

Även i Sverige har smittspridningen ökat betydligt.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport registrerades 18 874 fall av covid-19 under förra veckan – en ökning med 18 procent.

– Vi kan vänta oss fler fall under sommaren och viss ökad belastning på vården. Men vi ser inte framför oss en sådan påverkan som vi sett tidigare under pandemin, jag vill verkligen betona det, säger socialminister Lena Hallengren (S) under en pressträff i veckan.