Med tanke på rabiesrisken måste alla hundar avlivas, säger Simon Löfgren, enhetschef vid Jordbruksverket, till SVT.

Under måndagen tog Länsstyrelsen i Norrbotten emot en anmälan om en stor grupp hundar och tre hästar som smugglats in i Sverige. Djuren omhändertogs i en by i Tornedalen.

De tre hästarna har isolerats i väntan på vidare beslut.