Det har nu gått precis 75 år sen de allierade styrkorna sjösatte ett av historiens mest berömda slag. Den 6 juni 1944 invaderade hundratusentals trupper Normandie i det ockuperade Frankrike för att befria landet från de tyska nazisterna.

Det blev början på slutet av andra världskriget.

Nu uppmärksammas årsdagen för det som har kommit att kallas D-dagen. Under torsdagen hyllas de som deltog i en minnesceremoni i Frankrike, och flera av världens ledare deltar tillsammans med hundratals krigsveteraner.

Säckpipa inledde ceremoni i Normandie

Hela ceremonin påbörjades med en ensam säckpipespelare exakt klockan 07.26, lokal tid, för att markera den tidpunkt då invasionen påbörjades för 75 år sen.

Två av världsledarna som deltar under dagen är Storbritanniens premiärminister Theresa May och Frankrikes president Emmanuel Macron. Under ett tal på morgonen passade presidenten på att hylla sin brittiska kollega.

– På ett mer personligt plan måste jag säga till Theresa May hur mycket vänskap jag känner för henne och vilket nöje det har varit att jobba med henne, sa Macron.

Han fortsatte:

– Kära Theresa May, jag tror att vi kan vara stolta över det jobb vi har gjort tillsammans.

Sen tackade den franska presidenten ”de män och kvinnor som kämpade så att jorden kunde bli fri igen”.

– Vi är skyldiga veteranerna vår frihet, vi kommer aldrig att ge upp. Vad det än kräver kommer vi alltid stå tillsammans.

Theresa May höll tal

Sen höll May tal, där hon riktade in sig på den pliktkänsla krigshjältarna visade upp när de landsteg i Normandie.

– De här unga männen hörde till en mycket speciell generation, den största generationen, en generation vars oövervinnerliga anda formade vår efterkrigsvärld, sa premiärministern.

Ungefär en timme senare, cirka 10.30 lokal tid, anlände USA:s president Donald Trump – som precis varit på statsbesök i Storbritannien – tillsammans med sin hustru Melania Trump. De välkomnades av Emmanuel Macron och hans hustru Brigitte.

Donald Trump och Emmanuel Macron i gemensam hyllning

Efteråt höll Macron tal på nytt, för att hylla de trupper som befriade Frankrike.

– Frankrike har inte glömt de kämpar som vi är skyldiga vår frihet. Å Frankrikes vägnar bugar jag mig inför deras mod. Jag bugar mig för våra veteraner och jag säger tack, sa han.

Även Donald Trump höll tal för att tacka krigsveteranerna.

– I dag kommer vi ihåg de som föll och vi hedrar alla som stred här i Normandie. De vann tillbaka den här marken för civilisationen. Ni veteraner som är med oss här i dag, ni är bland de bästa amerikaner som någonsin kommer att leva. Ni är vår nations stolthet, sa presidenten.