72-årig mormorsmor dog i rått-fängelset

Gifta paret Susan och Roger Clarke, 73, var ute på en kryssning i december 2018. När fartyget lade till i Lissabon hade polisen fått ett tips och genomsökte parets hytt. Där hittade man nio kilo kokain värt tolv miljoner kronor gömda i fyra resväskor.

Susan och Roger Clarke hävdade att de var ”fullständigt oskyldiga” och att de hade blivit lurade av kriminella att bära ombord resväskorna på kryssningsfartyget. Åklagaren sade å sin sida att paret tre gånger tidigare hade smugglat in knark i Storbritannien på samma sätt och tjänat uppemot 300 000 kronor per gång. Paret hade dessutom tidigare avtjänat ett fängelsestraff för att ha försökt smuggla in 240 kilo cannabis i Norge 2010.

72-åringen: ”De har gett mig en dödsdom”

Susan och Roger Clarke dömdes till åtta års fängelse i september 2019. Hon placerades i kvinnofängelset Tires i Lissabon där bland annat mördare avtjänar sina straff. Tires uppges vara ”fullt av råttor” enligt Mirror. Susan Clarke delade en nio kvadratmeter stor cell med tre andra fångar.

– Mitt hälsotillstånd är fruktansvärt. De har gett mig en dödsdom. Jag fruktar att jag kommer att lämna det här stället i en låda, sade Susan Clarke till Mirror efter ett halvår i Tires.

Då hade Susan Clarke tappat 16 kilo i vikt.

– Hon hade drabbats av bröstcancer men läkarna i Portugal stoppade hennes behandling eftersom de ansåg att de inte kunde göra något för henne, säger en bekant till familjen.

Dog i fängelset

Hon hade inte träffat maken Roger Clarke sedan de dömdes eftersom de placerades i separata fängelser. Men när hennes hälsa förvärrades tilläts Susan Clarke förra månaden träffa maken en sista gång med en säkerhetsglasskiva mellan dem.

– Hon kunde inte ens prata, säger en bekant till familjen.

Enligt maken skulle Susan Clarke snart förflyttas till ett fängelse i England för att få vara nära sitt barnbarnsbarn och åtta barnbarn sista tiden i livet. Men innan det blev av dog Susan Clarke i Tires förra helgen.

En bekant till familjen säger att det måste ha varit ”tortyr” för Susan Clarke att tillbringa sina sista timmar i livet ensam utan familjen.

