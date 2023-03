71-årig kvinna råkade gå in i fel hus – blev dödad

Margaret Barnes, 71, från Birmingham besökte vänner i orten Barmouth, Wales, i juli förra året.

På väg hem efter en glad utekväll då det blivit några glas gick Margaret in i vad hon trodde var det bed and breakfast där hon bodde under vistelsen och gick omedelbart till sängs.

Men i själva verket hade 71-åringen av misstag gått in i en privat bostad där David Redfern, 46, bor med sin partner Nicola Learoyd-Lewis.

– Det var ett misstag som kostade henne livet, säger åklagaren Michael Jones.

”Snälla dö inte, snälla dö inte”

När Redfern hittade Margaret i hans sovrum blev han rasande. Trots att hon hördes säga ”förlåt mig” till Redfern på husets övervakningskameror skrek han åt Margaret och kallade henne för ”tjuv”.

Sedan grep Redfern 71-åringen om vristerna och drog henne nerför trappan. Därefter sparkade han henne ett flertal gånger vilket resulterade i svåra skador på levern, revbenen och nacken.

– Snälla dö inte, snälla dö inte, hördes Nicola Learoyd-Lewis säga till Margaret i väntan på ambulansen.

Men det var förgäves – Margaret dog på platsen.

– Jag menade inte att döda henne, hördes Redfern säga till Nicola Learoyd-Lewis efteråt varpå hon svarade:

– Du kunde bara ha lett ut henne ur huset, det är en gammal kvinna.

”Oförsvarbart, onödigt och olagligt”

Redfern, som medger att han har problem med att kontrollera sin ilska, har nu ställts inför rätta anklagad för mord alternativt dråp.

– Det han gjorde mot fru Barnes var helt oproportionerligt. Det var fullständigt oförsvarbart, onödigt och olagligt, säger Michael Jones.

Redfern nekar till anklagelserna.

Rättegången pågår fortfarande.