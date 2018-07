700 barn skilda från sina föräldrar: ”Ett svart hål”

1 412 barn har återförenats med sina föräldrar efter att ha skilts åt vid gränsen mellan USA och Mexiko. Familjerna splittrades till följd av Trump-administrationens kritiserade ”nolltoleranslag”. 711 barn hålls dock fortsatt kvar i förvar och är ”inte lämpliga” för återförening. Det handlar om barn som exempelvis har föräldrar som inte kan hittas, är tidigare brottsdömda eller inte längre befinner sig i USA, vilket inkluderar 431 föräldrar som deporterats.

Tidsfristen för återförening löpte ut vid midnatt på onsdagen, svensk tid. Inför klockslaget samlades familjer för att sittstrejka utanför Capitol Hill i protest mot familjesplittringen. Myndigheterna uppger att de utifrån domstolens beslut kommer att arbeta för att barnen ska kunna återse sina föräldrar.

Processen har präglats av förvirring, enligt företrädare för organisationen Kids in Need of Defense, som ger juridiskt stöd till migrantfamiljerna. Maria Odom, vice ordförande för organisationen, berättar hur två barn skickades från New York till Texas för att återförenas med sin mamma. När de anlände fick de reda på att mamman redan hade deporterats. Med exemplet vill hon visa ”hur omöjligt det är att spåra dessa barn när de hamnar i det svarta hålet för återförening”, enligt Reuters.

Trump stoppade separationerna efter kritik

Familjeseparationerna inleddes till följd av Donald Trumps ”nolltolleranslag” för illegal invandring som trädde i kraft i maj. Totalt fördes över 2 000 barn bort från sina föräldrar och placerades i burliknande förvar i väntan på att slussas vidare. Tidigare presidenter har gjort undantag för papperslösa som reser med barn.

Efter att ha mött stark kritik stoppade Donald Trump familjeseparationerna vid gränsen mellan USA och Mexiko den 20 juni. En federal domare beslutade om tidsfristen på 30 dagar, som nu har gått ut.

