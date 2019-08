En samordnad europeisk aktion mot barnsexbrottslighet har i Sverige resulterat i tio förundersökningar som bland annat gäller grov barnvåldtäkt och och köp av sexuell handling av barn.

Polisen: ”Den vanligaste vägen när barn prostituerar sig”

– I de här ärendena har kontakten i de flesta fall tagits via så kallade sugardejting-plattformar. I Sverige ser vi också att just sugardejting-plattformar är den vanligaste vägen när barn prostituerar sig, säger Per Englund vid nationella operativa avdelningen, i ett uttalande.

Totalt 206 potentiella offer för människohandel, varav 53 minderåriga, har identifierats under insatsen.

Polisen skriver på sin sajt att Europol genom samarbetet kunnat gripa 70 personer. 34 av dem misstänks för människohandel, medan resterande 36 misstänks för andra brott.

18 länder deltog i den internationella aktionen

Sverige var ett av 18 europeiska länder som deltog i den internationella insatsen mot barnsexbrottslighet i slutet av juni.

Länderna som deltog i aktionen Förutom Sverige deltog Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tyskland, Ungern, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Schweiz och Storbritannien. Insatsen leddes av Storbritannien medan Europol stöttade insatsen med informationsutbyte mellan länderna och gentemot Europols databaser. Källa: Polisen Visa mer Visa mindre

Förutom sugardejting-plattformar så finns det andra riskfaktorer som kan vara tecken på att barn exploateras sexuellt, enligt polisen. Bland annat när barn begår stölder, bär vapen eller narkotika.