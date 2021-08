Ett dussintal skogsbränder har rasat i de algeriska skogsområdena sedan i måndags. Lokalbefolkningen i områdena har desperat försökt släcka bränderna medan andra tvingats fly då hus och hem brunnit ned.

För att bistå i släckningsarbetet kallades militären in och många av dem förgicks också i lågorna och röken från bränderna. Under tisdagen omkom 42 personer i bränderna, en siffra som fortsatt öka. Under onsdagen konstateras 65 personer ha mist livet – varav 28 var soldater, skriver nyhetsbyrån AFP.

Algeriets försvarsdepartement uppger att många också skadats av bränderna.

Menar att bränderna är anlagda

Landets regering säger nu att de för samtal med grannländer och andra länder runt medelhavet, i hopp om att få hjälp.

– Vi för samtal med utländska samarbetspartners om att låna flygplan för att kunna påskynda släckningen, säger premiärminister Ayman Benabderrahmane i ett televiserat tal, enligt Reuters.

Samtidigt kommer också uppgifter om att bränderna är anlagda. Algeriets inrikesminister, Kamel Beldjoud, menar i alla fall att det förhåller sig så.

– Endast kriminella kan ligga bakom att det börjar brinna på 50 ställen, på olika platser, samtidigt, säger han, utan att presentera några bevis.

I Italien har en man gripits efter att ha anlagt en skogsbrand.

