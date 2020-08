6 000 har gripits i Belarus – flera hålls som ”gisslan”

Tusentals personer har protesterat mot valresultatet i Belarus sedan i söndags, och flera grupper har pekat på ett omfattande valfusk.

Enligt FN har uppskattningsvis 6 000 personer gripits under demonstrationerna.

Det är ”inklusive förbipasserande och minderåriga, något som tyder på massgripanden i klar strid med internationella mänskliga rättigheter”, sa FN:s människorättschef Michelle Bachelet i ett uttalande under onsdagen.

Andra ur kampanjen har gripits

Både EU och USA överväger nu sanktioner mot landet, och EU har kallat utrikesministrarna till ett extrainsatt möte på fredag för att diskutera situationen.

Efter valet flydde Svetlana Tichanovskaja till Litauen, och återförenades där med sina barn.

Innan hade hon plötsligt försvunnit och gick under flera timmar inte att nå. I en video som tros ha spelats in under press erkände hon sig besegrad och uppmanade alla att ”följa lagen” och inte ”stå emot polisen”.

Medarbetare till Tichanovskaja uppgav under tisdagen att andra ur valkampanjen fortfarande var ”hållna som gisslan”, rapporterar CNN.