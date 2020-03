5 positiva besked och händelser i coronatiderna

Miljarder satsas på vaccin

I USA investerar amerikanska läkemedelsbolaget Johnson & Johnson och den amerikanska regeringen en miljard dollar för att kunna tillverka mer än en miljard doser av vaccin.

Johnson & Johnson gick på måndagen ut med att bolaget tillsammans med den amerikanska regeringen satsar en miljard dollar – drygt 10 miljarder kronor – för att skapa kapacitet nog att tillverka fler än en miljard doser av ett nytt vaccin. Vaccin väntas vara redo under tidigt 2021.

Allt fler vill sluta röka

En studie från Kina pekar på att rökare och före detta rökare har större risk för svår sjukdom om de drabbas av en svår infektion av coronaviruset.

Oron att drabbas hårdare som rökare har fått fler att vilja sluta. I förra veckan ökade samtalet till sluta röka-linjen med hela 25 procent.

– Många känner att de måste sluta direkt på dagen. Tidigare kanske man kände att man hade några dagar eller veckor på sig, men inte längre, säger Annelie Johansson, driftansvarig för den nationella sluta röka-linjen till P4 Östergötland.

Formel 1-ingenjörer fixade hjälpmedel – på under 100 timmar

Formel 1-säsongen är uppskjuten och kommer att starta tidigast i sommar.

Så i stället har brittiska Mercedes formel 1-ingenjörer samarbetat med kliniker och universitetsingenjörer i London för att utforma ett andningshjälpmedel för coronasmittade patienter som snabbt kan massproduceras. Ett hjälpmedel som kan bidra till att minska behovet av respiratorer – som de tagit fram på mindre än 100 timmar, skriver BBC.

Maskinerna, en typ av CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, är ett hjälpmedel för andning och man kan producera upp mot 1 000 maskiner om dagen.

Flera Formel1-team har också tillsammans med andra företag fått i uppdrag från regeringen att producera över 10 000 respiratorer.

Bubblare 1 : Karantänkreativiteten

I all lättsamhet. Våra många timmar med social distansering har dragit fram en hel del kreativitet hos många av oss. Några håller ett pass yoga live via sin Instagram eller Facebook varje morgon, andra hittar kärleken – och 90-tals favoritbandet Backstreet Boys gör om sin musikvideo till allsångsfavoriten ”I want it that way” till en ”karantän-edition”, mysbyxor och allt.

Bubblare 2: När människan är inne tar getterna över

”Jag välkomnar vår nya getherre”.

Det skriver journalisten Andrew Stuart som under en promenad på gatorna i Llandudno i Wales stött på mer än en get som passat på att ta sig ner från kullarna till staden när människorna för det mesta håller sig inne.

Foto: Twitter/Andrew Stuart

Andrew upptäckte getternas intåg i staden redan för några dagar sedan och har hållit en aktiv uppdatering om när de kommer och vad de gör. I den här tråden finns många bilder som får smilbanden att aktiveras:

