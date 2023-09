Expressen kunde på tisdagen avslöja att barnhemmet Safe haven i Libanon, som tidigare drevs av svenska A demand for action (ADFA), har stängts efter larm om sexbrott, samt misstankar om människohandel. Barnen har i förhör berättat om grova övergrepp, drogmissbruk, våld och vanvård. Två spädbarn misstänks ha rövats bort från boendet.

Nu kommer nya vittnesmål från grannar som såg hur barnen levde under hemska förhållanden.

”Hittar inga ord”

– Jag hittar inga ord som kan beskriva de ansvariga. De är en grupp kriminella som försökte lura staten, liksom folk i diasporan och samtidigt utsätta fattiga barn för orättvis behandling, säger parlamentarikern Ghassan Atallah som bor på samma våningsplan som barnhemmet.

Nuri Kino publicerade själv inlägg om de två som senare försvann från barnhemmet.

Det var i augusti 2021 som svenska ADFA klev in som finansiär och tog över driften av barnhemmet, detta efter en vädjan om hjälp från den lokala organisationen Village of peace and love. Den 17 augusti tackade ADFA sina bidragsgivare för att under bara tre dagar ha samlat in drygt 300 000 kronor till hemmet.

”Pengarna kommer att användas till ett nytt och säkert hus, samt till mat och mediciner”, skrev organisationen på sin Facebooksida.

Men engagemanget för de utsatta barnen blev kortvarigt.

Enligt grundaren Nuri Kino avbröt ADFA verksamheten i februari 2022 på grund av samarbetssvårigheter med representanterna från Village of peace and love.

– Vi fick inte ta del av barnens journaler, vi fick inte veta något om deras ursprung och vi kände hela tiden att vi var motarbetade, säger han.

Bild publicerad på ADFA:s Facebooksida januari 2022.

Men så sent som den 13 januari 2022 publicerade ADFA ett av många inlägg på Facebook där barnhemmet närmast beskrevs som en framgångssaga. Ett fotografi på två barn fick bildtexten:

”Vi vill också tacka er alla för att ni fick oss att känna oss trygga och älskade. Mycket kärlek till er alla.”

40-tal barn i en lägenhet

I ett tidigare inlägg skrev Nuri Kino om de nya lokalerna för barnhemmet som ADFA ordnat.

”Närmaste dagarna, kanske redan i morgon eftermiddag, flyttar vi barnen från den skabbiga lägenhet de var placerade i till det fantastiska hus vi har fått hyra. De kommer slippa att sova på madrasser, trampa på varandra för att gå på toaletten.”

Men något hus blev det aldrig. I stället trängdes som flest ett 40-tal barn i en lägenhet på 170 kvadratmeter.

Alla grannar som Expressen talar med berättar att de är lättade att barnhemmet har stängts.

Parlamentariken Gassan Atallah är upprörd över att ingen tog hans larm om barnhemmet på allvar Foto: Kassem Hamade

”Hon saknar all moral”

Ghassan Atallah säger att han var en av de första som fattade misstankar om att allt inte stod rätt till. Förra sommaren, alltså ett knappt halvår efter att ADFA ska ha övergivit verksamheten, bestämde han sig för att ta kontakt med polis och myndigheter.

Men enligt Atallah var det ingen som trodde på honom när han sa att barnen springer in och ut utan kontroll och kommer till hemmet klockan 02 eller 03 på natten.

Han upprepade sina anmälningar till olika myndigheter och varnade för att socialtjänsten måste gripa in innan barnen utsätts för något allvarligt.

Nu är han upprörd att ingen tog honom på allvar.

– Jag pratade med barnhemmets chef tidigt. Hon saknar all moral. Hela huset pratade med henne men hon sa att hon hade folk som skyddar henne.

”Var för lättklädda”

Kvinnan han talar om är nu misstänkt för människohandel och för att ha sålt de två spädbarn som saknades på boendet.

Flera barn har vittnat om att samma kvinna hotade med att de skulle hamna på gatan eller i fängelse om de slog larm om missförhållandena på barnhemmet. I förhören säger barnen att hon även gav dem själva skulden för sexövergreppen de utsattes för eftersom de ”klädde sig för utmanande”.

Ghassan Atallah kände inte till att barnhemmet sponsrades av en svensk organisation men säger att han var säker på att man hade fått in stora pengar från utlandet. Han anklagar de ansvariga på plats i Libanon för att lura till sig bidrag från omvärlden.

– De tar bilder på barn och skickar det till utlandet för att kunna få in pengar. Men i själva verket frös barnen om vintern och gick hungriga hela tiden.

– Ingen kontrollerar välgörenhetsorganisationer, ingen har koll på hur mycket pengar de får in. Jag har ett önskemål från de länder som sponsrar dessa organisationer – ha koll på hur pengarna används och skicka folk hit för att se hur det är på riktigt här.