400-metersfartyget ställer till med kaos i Suezkanalen

Kraftig vind uppges vara orsaken till att det japanskflaggade fraktfartyget Ever Given under tisdagen gick på grund och lade sig tvärs över Suezkanalen.

Besättningen på 25 personer är oskadd – men det är inte världshandeln. Proppen som skapats i den viktiga farleden mellan Svarta havet och Medelhavet kostar upp mot 80 miljarder kronor per vecka, enligt en studie som tyska försäkringsbolaget Allianz presenterade under fredagen, rapporterar Reuters.

Oljepriset har stigit med 3 procent efter olyckan

Egyptiska myndigheter har nekat medier tillträde till platsen, rapporterar nyhetsbyrån AP.

200 fartyg sitter fast i den efterföljande trafikstockningen varav 30 oljefartyg. Förutom att fraktpriset för oljeprodukter närapå har fördubblats efter olyckan har oljepriset stigit med 3 procent.

Stoppet i Suezkanalen rubbar även världshandeln vad gäller allt från grödor till barnkläder, rapporterar Reuters.

Fartyget är 400 meter långt och 20 000 kubikmeter sand har grävts loss för att försöka få loss det – utan framgång.

Fartyget riskerar gå sönder och orsaka utsläpp

Operationen kan ta veckor och kompliceras av instabilt väder. Ett nederländskt räddningsteam har skickat ytterligare två bärgningsfartyg efter att ett försök att få loss Ever Given misslyckades under fredagen.

Det japanska rederiet Shoei Kisen KK som äger Ever Given är dock betydligt mer positiva än andra bedömare.

– Målet är att få containerfartyget flytande igen under lördagsnatten lokal tid, säger Toshiaki Fujiwara, operativ chef för bolaget, till CNN.

Eftersom både fartygets akter och för är strandade finns det dock en risk att fartyget kan brytas på mitten under en bärgningsoperation.

– Då har du ett bränsleutsläpp såväl som ett trasigt fartyg, säger Tom Sharpe, tidigare befälhavare för den kungliga brittiska flottan, till Reuters.

LÄS MER: Ny linje från Göteborg till Afrika och Oceanien