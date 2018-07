400 föremål säkrade i nervgifts-utredningen

Hur många människor som har kommit i kontakt med nervgiftet Novitjok förbryllar Storbritannien. För fyra månader sedan smittades den ryska spionen Sergej Skripal och hans dotter Julia av nervgiftet, och förra veckan dog Dawn Sturgess till följd av giftet.

Polisen inledde då en mordutredning, och under onsdagen hittades en liten flaska innehållandes Novtjok i offrets bostad. Sedan dess har mer än 400 bevismaterial, prover och föremål samlats in. Just nu undersöks om fler föremål kan vara kontaminerade.

Men polisen i Storbritannien medger att de fortfarande finns mycket kvar att göra – utredningen väntas ta veckor eller till och med månader, skriver Sky News.

Neil Basu, som är chef för Storbritanniens antiterror-polis, menar att utredningen kan ta veckor eller till och med månader. Foto: RICK FINDLER / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Novitjok-utredningen är ett av landets svåraste

Neil Basu, som är chef för Storbritanniens antiterror-polis menar att fallet är ett av de svåraste och mest komplexa som de tidigare haft på sitt bord.

”Vi försöker inte bara att lösa ett allvarligt brott, utan vi försöker också identifiera och förstå vilka risker det innebär för befolkningen”

Dawn Sturgess, som också lämnar efter sig tre barn, kom tillsammans med hennes man i kontakt med giftet i den brittiska staden Amesbury. Hon vårdades därefter på Salisbury District Hospital för livshotande skador, men hennes liv gick inte att rädda.

På fredag planeras en minnesceremoni för Dawn Sturgess.