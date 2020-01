Det var vid åttatiden på kvällen i januari som pappan Tyler Shaw, 36, skojbråkade med sin fyraåriga son i deras hem i delstaten Indiana i USA.

Enligt Tyler Shaw själv ska det halvautomatiska vapnet ha ramlat ur byxorna och då avlossat ett skott.

Kulan träffade pojkens huvud och skadade även pappan.

Fördes till sjukhus

Polis anlände till familjens hem och förde genast pappan och sonen till ett sjukhus, uppger en lokal tv-station, enligt People. I huset fanns också pojkens mamma och lillasyster.

Väl på sjukhuset stod det snart klart att det inte gick att rädda pojkens liv.

På en insamlingssida för familjen, som försöker samla in pengar till omkostnaderna, skriver initiativtagarna att pojken ”somnade in under lugna omständigheter omgiven av de som älskar honom”.

Som motivering till insamlingen står skrivet att ”det krävs ett helt samhälle för att man ska klara sig igenom en olycka. Familjen Shaw har varit med om väldigt mycket”.

Pappan ska enligt uppgifter ha klarat sig utan några allvarliga skador.

Tripp Shaw blev fyra år gammal. Foto: GOFOUNDME

Vapnet ska undersökas

Vapnet som avfyrade det dödande skottet har skickats i väg för en teknisk undersökning, skriver tidningen IndyStar.

Målet är att försöka ta reda på varför skottet avfyrades.

Händelsen kommer utredas av polisen, men i nuläget finns det inget som tyder på att åtal kommer att väckas, skriver nyhetstidningen.