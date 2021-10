En systemuppdatering som gick snett kan ha orsakat att omkring 37 000 fakturor för fordonskatt inte har skickat till berörda ägare. Det rapporterar Göteborgs Posten.

Missar ägaren att betala in skatten i tid riskerar bilen att få körningsförbud.

– Det kan finnas körningsförbud på fordon på grund av det här. Vi har informerat polis och andra berörda parter, säger Mats Einarsson, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen, till tidningen.

De som berörs av uteblivna fakturautskick är fordon som ställts på mellan 2 september och 13 oktober och har eller har haft förhöjd fordonsskatt på grund av större klimatavtryck.

Tills att felet är korrigerat är all avisering för fordonsskatt avstängd. Problemet ska vara löst under veckan. Mats Einarsson råder alla som kan vara berörda att logga in på Transportstyrelsen för att kolla fordonets skulder.

– Man kan även kontakta oss, men jag ser inte att 37 000 personer ska höra av sig, vi kan inte hjälpa så många, säger han till GP.