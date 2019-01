När Trace Riff var i 18-årsåldern låg världen öppen framför hans fötter. Han hade en glamourös modellkarriär och gjorde jobb för lyxmärken som Hugo Boss och Emporio Armani.

I dag är läget ett annat. Det forna livet är ett minne blott.

Trace Riff greps på en mataffär i Wichita den 23 december efter att han gått till attack mot en ettårig pojke vid namn Jhavii Fry, skriver Daily Mail.

Enligt polisen ska Trace Riff ha sparkat pojken till golvet i samband med att ettåringen gick mot butikens ingång tillsammans med sin mamma Lashantai Whitaker och äldre syster.

Riff ska också ha uttryckt sig rasistiskt, skrikit n-ordet och upprepade gånger sagt att han är en vit makt-anhängare, rapporterar lokaltidningen The Wichita Eagle.

När sparken delades ut ska Jhavii Fry ha hållit sin storasyster i handen. Framför syskonen gick deras mamma Lashantai Whitaker som är gravid i åttonde månaden.

Misstänks på sex punkter

Jhavii Fry blev inte fysiskt skadad.

På måndagen åtalades Trace Riff för att ha sparkat pojken. Han är samtidigt misstänkt för sex andra förseelser, bland annat narkotikabrott och för att ha gjort motstånd i samband med gripandet i december.

Vilken påföljden kan bli är inte känt.

Åklagaren säger att straffet troligtvis kommer att skärpas om man kan styrka att Trace Riff begick brottet med anledning av Jhavii Frys etnicitet.

Trace Riff i häktet, den 7 januari. Foto: ABACA/STELLA PICTURES

Lokala företrädare för National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, vill att händelsen ska utredas som ett hatbrott. Rörelsen, som arbetar för jämlikhet och mot rasism, menar att pojkens familj har tagit psykisk skada, skriver The Wichita Eagle.

Trace Riff hördes i rätten under måndagen. Han deltog via en videolänk från fängelse där han sitter frihetsberövad. Borgen är satt till 100 000 dollar, nästan 900 000 svenska kronor.

Riff ska själv ha uppgett att han tidigare arbetat som rörmokare, men att han de senaste åren varit arbetslös.

Sedan modellkarriären ska han ha haft alkohol- och drogproblem, varit hemlös och också haft besvär med sin mentala hälsa, skriver Daily Mail.

