Det är omkring 300 000 människor som myndigheter i delstaten Gujarat förbereder för evakuering.

Anledningen är cyklonen Varyu som just nu bildas över Arabiska havet och förväntas dra in över Indien under torsdagsmorgonen skriver Reuters.

– Hittills är det 291 000 människor från tio olika kustdistrikt som kommer att evakueras före onsdag eftermiddag, säger J N Singh, delstatssekreterare till TT.

Myndigheterna ska i nuläget förberett 67 nödboenden för de evakuerade.

Cyklonen beräknas kunna nå vindstyrkor på upp till 135 kilometer i timmen och kommer att föra med sig kraftiga skyfall.

Värsta ovädret på 40 år

I mars förlorade 77 personer i delstaten Odisha, östra Indien, sina liv då monstercyklonen Fani drog in över regionen.

Cyklonen beskrevs då som ett utav de värsta ovädren i Indien på över 40 år.

”De största problemen just nu är brist på elektricitet och rent vatten. Ett annat problem är att det inte finns någon form av kommunikation, ingen vet vad som pågår nere i till exempel Puri eftersom vägarna är blockerade, och internet inte fungerar”, skrev svenske Philip Zudemberg som befann sig i stormområdet till Expressen.