30 grader och sol – sen drar regnet in

Rekordsommaren med sol och värme fortsätter ett par dagar till, men redan på måndag börjar det bli molnigt och svalare med regnskurar.

– Nu kan vi vänta oss en mera normal svensk sommar med växlande väder. I juni slogs flera värmerekord och även i juli kan det bli rekord på några mätstationer, säger Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet Storm Geo.

Slöjmoln över Sydsverige

– Under måndagen drar det in skurar över västra Götaland och västra Svealand även om det är fortsatt varmt. Samtidigt kommer slöjmoln in över södra Sverige. På tisdagen rör sig ett massivt område med moln och regn upp söderifrån, säger han.

Värmen och solen ligger kvar över hela landet på söndagen. I Svealand och längs södra Norrlandskusten blir det upp till 30 grader. I södra Sverige väntas temperaturer på runt 25 grader och i övre Norrland cirka 20 grader.

Men på tisdagen börjar högtrycket som dominerat hittills under sommaren att lösas upp när molnigt väder drar upp över landet söderifrån, enligt Storm Geo.

Varmt längst i norr

Värmen ligger kvar längst i norra Norrland som får upp till 30 grader också på tisdagen och onsdagen, medan södra Sverige får nöja sig med runt 20 grader på grund av molnigheten.

– Nästa vecka kommer en hel del välbehövligt regn. Det kan bli ganska stora mängder. Samtidigt blir det svalare, säger meteorolog Per Holmberg.

– Det blir en total omläggning med mera lågtrycksbetonat väder. Hittills har det här varit en sommar som sticker ut, säger han.

Lågtryck över Brittiska öarna

Också SMHI räknar med ostadigt och svalare väder nästa vecka. Efter söndagens sol och värme drar regnväder upp söderifrån, troligen med åska och inslag av kraftigare skurar.

I mitten av nästa vecka pressas värmen bort också i nordligaste Sverige samtidigt som regn och skurare breder ut sig från sydväst. Det beror på ett omfattande lågtryck som närmar sig från Brittiska öarna, skriver SMHI.