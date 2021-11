30 avgångar ställs in efter tågbråket

Hundratals SJ-avgångar över hela landet har ställts in under november. Särskilt drabbat är Mälardalen, med runt 140 inställda tåg de senaste två veckorna. Under torsdagen meddelade SJ att de från och med fredagen ställer in vart femte mälartåg, vilket motsvarar runt 30 avgångar om dagen.

Tusentals pendlare påverkas och Mälardalstrafikens ordförande Kristoffer Tamsons är upprörd å resenärernas vägnar.

– De kan inte från den ena dagen till den andra kunna lita på att ta sig till eller från jobbet eller kunna hämta från förskolan eller ta sig till läkartider och annat. Det här är en oacceptabel utveckling som slår väldigt, väldigt hårt mot väldigt många människor, och svaren vi får är otillräckliga när det gäller att tillförsäkra oss att man kommer kunna komma till rätta med detta, säger Tamsons till SR.

I Mälardalen kör SJ på uppdrag av Mälardalstrafik, som drivs gemensamt av de sex regionerna i området. Varken styrelseordförande Kristoffer Tamsons eller vice styrelseordförande Monica Johansson (S) skräder orden mot SJ.

”Heligt förbannade”

– Det är totalt kaos. SJ har totalt havererat i det här, det är ett gigantiskt misslyckande. De är helt handlingsförlamade. Pengarna och resurserna som SJ tar från oss är en sak, men det handlar främst om alla människor som åker med oss – de ska till arbeten, de ska till studier, de ska hämta barnen, och så kommer de varken till eller från, säger Monica Johansson till TT.

Nu förbereder Mälardalstrafik en formell begäran om antingen inställda betalningar till SJ eller skadestånd för de inställda avgångarna. Bolagets ledning och juridiska experter ser över avtalen med SJ för att hitta lagligt stöd för sina krav.

– Som ett led i detta tittar vi på möjligheter att ställa in betalningar, kräva ersättning eller skadestånd från SJ eftersom de missköter trafiken på så sätt de nu gör, säger Tamsons till SR.

”Blev jättemärkligt”

SJ:s presschef Tobbe Lundell vill inte kommentera hotet om ersättningskrav, men uttrycker förståelse för Mälardalstrafiks reaktioner.

– Vi har en jättebesvärlig situation där vi just nu inte klarar av att leverera det vi kommit överens om, och det är ytterst beklagligt, inte minst för våra resenärer. Självklart har jag också stor förståelse för att de som beställare är upprörda, säger han.

Orsaken till strulet är att SJ inte lyckats använda ett nytt schemasystem korrekt, vilket gjorde att november månads scheman blev felaktiga. Detta upptäcktes först vid månadsskiftet när det var skarpt läge.

– Arbetsdagarna blev alldeles för långa, eller för korta, eller ineffektiva. Det blev jättemärkligt. Vi arbetar för att lösa det här kortsiktigt och långsiktigt, och har lagt jättemycket kraft på att se till att december inte ska bli lika illa. Jag önskar att jag kunde säga exakt när det är fixat, men det kan jag inte.