3 miljoner år gammalt fynd kan skriva om historien

Länge har forskare trott att de första redskapen tillverkades av släktingar till dagens människa för cirka 2,6 miljoner år sedan. Men efter en ny arkeologisk utgrävning i Kenya kan det ändras.

Enligt en ny studie har man på utgrävningsplatsen Nyayanga hittat redskap som är omkring 300 000 år äldre än de tidigare fynden.

De tros ha skapats och använts av paranthropus-släktet som levde samtidigt homo-släktet, som dagens människor härstammar från.

Arkeologer har arbetat vid utgrävningsplatsen sedan 2015 och har bland annat funnit 330 artefakt – däribland redskap – och 1 776 ben. Men inga av benen ska alltså ha tillhört människans forna släktingar.

”Tänder utanför din kropp”

Enligt Rick Potts, en av huvudförfattarna, kan de nya fynden vara de äldsta som någonsin hittats.

– Antagandet bland forskare har länge varit att endast homo-släktet, som människan tillhör, kunde tillverka stenredskap. Men att hitta paranthropus bredvid dessa stenredskap öppnar upp den fascinerande frågan om vem som gjorde det, säger han i ett uttalande.

Bland stenverktygen som hittats finns olika saker, däribland hammarstenar och flingverktyg. De är tidstypiska för den verktygstradition som kallas Oldowan.

– Oldowan-teknologin var som att plötsligt utveckla ett nytt set med tänder utanför din kropp, och det öppnade för nya sorters mat på den afrikanska savannen för våra förfäder, säger Rick Potts.

Studien, som publicerats i tidsskriften Science, har letts av forskare vid det naturhistoriska museet Smithsonian i Washington DC, Queens College i New York och City University of New York, CUNY. Man har även samarbetat med forskare i bland annat England och Kenya.

LÄS MER: Jättefynd av sällsynta jordartsmetaller i Kiruna

Se mer