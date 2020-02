24 år äldre läraren fångade Emmanuel Macrons hjärta

När Emmanuel Macron, 42, blev Frankrikes president 2017 uppmärksammades det hur han och hustrun Brigitte Macron träffades.

Den 24 år äldre Brigitte var lärare – och Emmanuel Macron var hennes elev. Han var 15 år, hon var 40 och gift med tre barn.

De träffades när han spelade huvudrollen i en skolpjäs.

– Vi tillbringade timmar på telefon. Bit för bit för bröt han ner mitt motstånd på ett sätt som var otroligt - med tålamod, säger Brigitte Macron i en dokumentär för France 3.

”Få par som är så lyckliga”

Tiphaine Auziére, den yngsta av Brigitte Macrons barn, var nio år när hennes mamma träffade den blivande presidenten. Han gick då i samma klass som hennes äldre syster Laurence.

– Om jag ska ge en bild av kärlek, är det Emmanuel och mamma. När de är tillsammans är det som att världen inte existerar, säger Tiphaine Auziére i dokumentären ”Brigitte Macron, un roman français”, skapad av Virginie Linhart.

Hon ska även ha sagt att hon ”känner få par som är så lyckliga”, enligt The Independent.

Tiphaine Auziére med sin mamma Brigitte Macron. Foto: DOMINIQUE JACOVIDES / SEBASTIEN/TT / BEST IMAGE TT NYHETSBYRÅN

Föräldrarna inte glada över relationen

Det är fortfarande något oklart när relationen inleddes på allvar. Allt Brigitte Macron säger, i en bok skriven av journalisten Anne Fulda, är:

– Ingen kommer någonsin att veta exakt när vår historia blev en kärlekshistoria. Det tillhör oss. Det är vår hemlighet.

Boken ”He had just turned 17”, skriven av den franska journalisten Sylvie Bommet, tillbakavisar bland annat rykten om att Brigitte och Emmanuel Macron inledde förhållandet redan under tiden han gick i skolan.

Emmanuel Macrons föräldrar dock var inte glada över relationen och ville inte att paret skulle träffas så länge han var under 18 år. Han skickades till Paris för att avsluta sina studier på ett gymnasium där.

Men kärleken fortsatte spira. När han var 17 år sa Emmanuel att ”vad du än gör kommer jag att gifta mig med dig”. Det har Brigitte Macron sagt till Paris Match.

Och mycket riktigt – 2007 fick Emmanuel sin Brigitte. De gifte sig 21 månader efter att hon skiljt sig från sin dåvarande make.

LÄS MER: Brigitte Macrons oro för dottern Tiphaine