I år kallas 24 398 unga födda 2005 till mönstring. De har valts ut av drygt 100 000 personer som fyllt i ett mönstringsunderlag under våren.

Kallelserna kommer att skickas ut till och med februari-mars nästa år. Den kommer ungefär två månader innan man ska mönstra och i den får man veta var och när man ska inställa sig.

– Kallelserna går ut under en ganska lång tidsperiod så det är många som sitter och väntar på att få den som är förväntansfulla och nervösa, säger Carl Åström, kommunikatör på Plikt- och prövningsverket.

Bland de som har kallats finns 5 000 som svarat att de inte vill.

– Även om man svarat att man inte vill kan man ändå komma att kallas, säger Carl Åström.

Anledningen till att vissa kallas mot sin vilja är att Plikt- och prövningsverket ser att de ändå har goda förutsättningar att genomföra grundutbildningen, förklarar han.

Därför är mobiltelefon förbjuden

Den som kallas till mönstring får genomföra fysiska och psykologiska tester och bedömningar. Resultatet används av en inskrivningshandläggare som matchar ungdomarna med kravprofiler för Försvarsmaktens olika utbildningar, förklarar Carl Åström.

Det är inte tillåtet att ha med sig mobiltelefon under mönstringen och under väntetiden mellan de olika mönstringsmomenten. Anledningen är att det råder sekretess under vissa av momenten och att inget får spelas in.

Det är inte säkert att inskrivningshandläggaren kommer att kunna ta hänsyn till önskemål om placering, det är resultaten och Försvarsmaktens behov som styr, säger Carl Åström, kommunikatör på Plikt- och prövningsverket. Foto: Plikt- och prövningsverket

– Det kan också vara bra att fokusera på de tester som man är där för att genomföra och samtala med andra ungdomar, säger Carl Åström.

Bland annat görs en undersökning av kroppen. Om sjuksköterskan då upptäcker tatueringar med tveksamt innehåll kan det vara något man pratar om under mönstringen.

– Syftet med mönstringen är att välja ut de som är lämpliga att genomför en grundutbildning med värnplikt. Tatueringar som visar på att man inte har demokratiska värderingar kan vara något man diskuterar, säger Carl Åström.

Omkring 7 000 som är födda 2005 kommer att kommer skrivas in till värnpliktens grundutbildning. De kommer att rycka in under 2024 och 2025.

Den som blir antagen till värnpliktsutbildningen kan ha önskemål om var man vill ha för befattning och var man vill vara stationerad – men det är inte säkert att inskrivningshandläggaren kommer att kunna ta hänsyn till önskemålen, det är resultaten och Försvarsmaktens behov som styr, säger Carl Åström.

