23 skadade när bil körde in i restaurang

Polisen fick under måndagskvällen in larmsamtal om att en bil hade kört in i en snabbmatsrestaurang i Rosenberg, Texas.

”Fordonet kraschade in genom en vägg och skadade sammanlagt 23 personer som befann sig i byggnaden”, skriver polisen i Rosenberg på Facebook.

Yngsta offret var tolv år. Några personer skadades allvarligt.

”Ingen ska dock ha fått livshotande skador”, skriver polisen.

”Min fru blödde och skrek”

Roy Rodriguez Sr och hans fru Margaret åt frukost inne på restaurangen när bilen kraschade in genom väggen. Hon är kvar på sjukhus med en svår benskada och ett djupt skärsår på hakan.

– Min fru blödde och skrek, säger Roy Rodriguez Sr till KTRK-TV.

Sylvia Flores, vars föräldrar var på restaurangen, säger att de beskriver ljudet av när bilen kraschade in genom väggen som att det ”lät som att en bomb sprängdes”.

Bilföraren, en man i 30-årsåldern, skadades inte. Det är inte klarlagt varför bilen kraschade in i restaurangen.