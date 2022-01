Den 12 januari begav sig grundskolläraren Ashling Murphy, 23, ut på en joggingtur i Cappincur, Irland. Hon attackerades av en okänd gärningsperson vid ett vattendrag och ströps till döds.

– Hon var så vacker, hon var vår klippa, säger Ashlings mamma Kathleen till Irish Independent.

Ashlings pappa Raymond beskriver sin dotter som ”en liten ängel”.

Mordet har väckt mycket stor uppmärksamhet i Irland och Storbritannien. Polisen säger nu att ”betydande framsteg” har gjorts i mordutredningen, rapporterar BBC.

Man på sjukhus huvudmisstänkt för mordet

En man som vårdas på sjukhus för ansiktsskador uppges vara huvudmisstänkt för mordet på Ashling Murphy. Mannen kan inte redogöra för hur han har ådragit sig skadorna, skriver Irish Times.

Polisens teori är att Ashling Murphy kämpade för sitt liv mot personen som attackerade henne vilket innebär att hon med högsta sannolikhet har DNA-spår från mördaren under sina naglar, rapporterar The Sun. Polisen kommer nu att se om mannen på sjukhuset matchar de DNA-spår som finns under Ashling Murphys naglar.

