Ännu ett mord på en kvinna skakar Storbritannien.

Det var förra fredagen som Maddie Durdant-Hollamby, 22, hittades knivmördad i en bostad i Kettering, England.

I samma bostad hittades även hennes pojkvän sedan ett år, Benjamin Green, 41, död.

Enligt polisen knivhögg Benjamin Green sin flickvän till döds innan han knivskar sig själv efteråt, rapporterar flera brittiska medier.

Maddie Durdant-Hollamby beskrivs som en ung, kreativ och lovande dansare som arbetade inom marknadsföring, en bransch där hon fick utlopp för sin kreativitet.

”Våra hjärtan är brustna och vi kan inte ens föreställa oss ett liv utan henne. Chocken och smärtan vi känner är obeskrivlig. Hon var en vacker person både på insidan och utsidan, som inte älskade något mer än att tillbringa tid med vänner och familj. Maddie var en snäll, omhändertagande och omtänksam ung kvinna, som berörde alla människor hon träffade”, säger familjen i ett gemensamt uttalande, enligt Daily mail.

Maddie Durdant-Hollamby vände sig till marknadsföringsbranschen för att få utlopp för sin kreativa sida, enligt familjen. Foto: Instagram

Levde dubbelliv

Däremot träder en desto mörkare bild fram av hennes mördare: Pojkvännen Benjamin Green.

41-åringen arbetade också inom marknadsföring och träffade Maddie Durdant-Hollamby genom jobbet.

Han hade tre barn sedan ett tidigare äktenskap men påstås ha levt ett slags dubbelliv, enligt vänner och bekanta.

Benjamin Green Foto: Polisens bild

The Sun skriver att Benjamin Green hyrde bostäder runtom i landet dit han tog, och träffade, unga kvinnor under samma period som han var gift och hade barn. Ett av husen låg ett stenkast från familjens egen bostad. En vän säger till tidningen att det rör sig om ”hundratals kvinnor, och att han var ”läskig och kalkylerande” i sin jakt på nya kvinnor.

– Jag kände honom under ett års tid och det var hundratals kvinnor under den perioden, säger en vän till The Sun.

– Jag har aldrig hört om något liknande. Han kunde ha sex med åtta olika kvinnor samtidigt som han var gift med barn, fortsätter vännen.

Enligt vännen riktade Benjamin Green främst in sig på unga kvinnor i sena tonåren.

– Ben gillade kvinnor som var mycket yngre än honom. Han hade noll respekt för sina erövringar och kunde vara så oförskämd mot dem. Det var läskigt hur han alltid sa att han kunde få vad han ville ha. Han behandlade kvinnor som sin egendom, säger vännen till The Sun.

Vännen beskriver Ben som väldigt ”aktiv” i sitt sökande efter nya kvinnor.

– Han var ett monster och en kvinnohatande sexmissbrukare, säger vännen vidare till The Sun.

Maddie Durdant-Hollamby. Foto: Polisens bild

Familjens oro innan mordet

Enligt polisen finns det hittills inget som tyder på att Benjamin Green tidigare varit våldsam mot Maddie Durdant-Hollamby, men man efterfrågar samtidigt tips från allmänheten eller personer i parets närhet.

Daily mail konstaterar att Maddie Durdant-Hollambys föräldrar Steve, 48, och Rachel, 47, inte var mycket äldre än hennes pojkvän, vilket hade gjort familjen obekväm sedan tidigare.

Enligt vänner till familjen ville Maddie Durdant-Hollamby avsluta förhållandet.

– Steve berättade för oss att Maddie inte var så lycklig med Ben och hade pratat om att göra slut på deras förhållande. Han var nästan lika gammal som Steve och Rachel och hade tre barn från ett tidigare äktenskap, och det oroade dem. Vilken förälder som helst skulle bli orolig om deras 22-åriga dotter kom hem med en man som honom, säger vännen till Daily mail.

