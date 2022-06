Det var vid 23.30 på tisdagen som polisen larmades till en adress vid Möllevångstorget i Malmö där två män i 20-årsåldern anträffades skadade.

– En av de här två männen har avlidit till följd av sina skador. Han avled på sjukhuset. Den andre personen vårdas alltjämt för allvarliga men ej livshotande skador, sa Nils Norling, presstalesperson polisområde Malmö.

En 22-årig man anhölls i sin frånvaro och efterlystes för dådet. Under måndagskvällen kunde han gripas.

Enligt uppgifter till Sydsvenskan har mannen ett våldsamt förflutet och är dömd för grov brottslighet sedan tidigare. Bland annat för ett sprängdåd i Malmö.

Polisen vill inte gå närmare in på hur och var mannen frihetsberövades, men under måndagskvällen gick polisens insatsstyrka in på två olika adresser, som enligt Sydsvenskan kan ha koppling till den misstänkte.

Samma dag som dådet skedde meddelade polisen att man är angelägen om att få in tips från allmänheten.

– Det har funnits en hel del människor i närområdet där det här skedde. Möllevången är en central plats där människor rör sig mer eller mindre dygnet runt. Vi har fått in vissa uppgifter men är väldigt angelägna om att människor som kan ha sett något eller känner till något om den här händelsen hör av sig till oss, sa Nils Norling på tisdagen.

Polisen utreder knivdådet som mord och försök till mord.

