Ett år sedan. Lovisa Ström, 21, hade precis köpt lägenhet i Stockholm och var snart färdigutbildad journalist. Men livet vändes upp och ner.

Under våren 2019 hade Lovisa börjat gå ner mycket i vikt, eftersom hon nyligen börjat träna mer trodde hon att det var en naturlig följd. Men under vintern började hon få ont i magen, en dag så ont att hon åkte in akut.

Lovisa fick veta att hon hade en stor men ofarlig cysta på ena äggstocken och fick åka hem.

”Jag har aldrig mått så bra som jag mådde då. Jag hade flyttat hemifrån, livet skulle precis börja och jag kände 'Nu jävlar kör vi'”, säger Lovisa som var på Bali med sin pojkvän när den värsta magsmärtan började. Foto: Lovisa Ström Lovisa tyckte det riktiga livet just börjat, sen blev allt svart när hon fick cancerbeskedet. Foto: Lovisa Ström Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

När smärtan förvärrades de kommande dagarna åkte hon in igen. Först blev hon avfärdad, men Lovisa krävde tester – och den 20 februari 2020 fick hon mardrömsbeskedet: äggstockscancer.

– Dagen innan la de in mig sa de att vi måste ta reda på om det är en tumör eller cysta men då var jag inte inte ens rädd. I min värld fanns det inte att det skulle vara tumör, berättar Lovisa.

– Men när jag fick cancerbeskedet var det som en film. Läkaren gjorde ultraludet och sa 'vill du ha besked här eller på rummet?'. Då fattade jag. Jag och min pojkvän började gråta och vägen tillbaka till rummet var knäpptyst.

”När jag berättade för min kille tog han nattåget från Lund vilket jag tyckte var helt onödigt. Dagen efter fick vi cancerbeskedet” Foto: Lovisa Ström Tumören som läkarna opererade bort satt på ena äggstocken och var 16 centimeter stor. Foto: Lovisa Ström Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Tumören opererades. Största rädslan innan operationen var för risken att båda äggstockarna skulle behöva opereras bort, att vara 21 år och hamna i klimakteriet.

Men Lovisa fick behålla ena äggstocken. När hon vaknade fick hon veta att tumören var 16 centimeter i diameter – nästan som en handboll.

”Jätterädd att tappa håret”

Cellgiftsbehandlingen mot den ovanliga äggstockscancerformen Lovisa drabbats av, Gulsäckscancer, var mer än tuff.

– Innan var jag jätterädd för att tappa håret. Men det var inte lika farligt som jag tänkte mig, jag ställde om rätt snabbt och fick peruk jag var bekväm i. Det jobbigaste under behandlingen var i stället hur dåligt man mår. Man blir så medveten om sina tankar när man ligger och blundar dygnet runt. Och självklart kändes det inte bra att kolla sig i spegeln.

”Man har inte fattat hur gärna man vill ha barn förrän nån säger man kanske inte kan få det.” Foto: Lovisa Ström Lovisa bestämde sig för att dokumentera sitt liv under den kommande cellgiftsbehandlingen. I vloggar la hon upp bilder, filmer och ljud och berättade hur hon kände. Både för sin egen och andra cancersjukas skull. Foto: Lovisa Ström Vid sin sida har hon haft sin pojkvän. Foto: Lovisa Ström Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Vännerna styrde ”hårhippa”

Trots att coronapandemin under året gjort dagarna på sjukhus ensamma har vänner, pojkvän och familj varit vid hennes sida på de vis de kunnat.

– Det är tack vare dem jag kan se tillbaka på tiden nu och tycka att det också var fint, trots att det var ren skit och så tufft att hitta ljusglimtar. Som när jag tappade håret och skulle ha peruk styrde de ihop en hårhippa hyrde limo med bubbel och åkte med och köpte peruk, säger Lovisa.

Lovisa har under året uppdaterat om sin cancer genom vloggar på Youtube. I september förra året la Lovisa upp sista vloggen. I den visar hon hur hon tillsammans med vänner och familj firat att cancerbehandlingen äntligen var över.

Men bara några veckor senare kom ett nytt röntgensvar: cancern hade spridit sig till levern.

”Jag tappade hoppet helt”

”Jag lovade mig själv att om jag skulle behöva gå igenom det igen så dör jag hellre. Jag vill inte göra det här” säger Lovisa i ett samtal till sina föräldrar efter beskedet.

Men hon gjorde det.

– Den behandlingen var vidrig. Det var den mörkaste behandlingen på hela resan. Jag tappade hoppet helt och ville avbryta allt, men det kunde jag ju inte.

Och det gjorde hon inte. I dag jobbar Lovisa som reporter och är frisk.

– Nu mår jag bra. Jag går på kontroller var tredje månad för att kolla så allt ser bra ut. Jag var jätterädd för att inte kunna få barn på grund av cellgifterna, men sjukt nog fick jag min mens i september, bara tre månader efter behandlingarna. Så det har varit mycket lyckobesked också.

Förändrats som person

Att se bilder på sig själv innan cancern är som att se en annan person, beskriver Lovisa det som. På vilket sätt är svårt att sätta fingret på, men när hon mådde som sämst under behandlingen skrev hon en lista på saker hon saknade, det hon ville göra om hon fick bli frisk.

– Det var saker som att äta middag med min pojkväns familj, dricka bubbel, såna småsaker. Det är det lilla som är livet och det man saknar så mycket när man är sjuk. Nu är vardagen tillbaka men jag kan komma på mig själv med att 'juste, det här längtade jag efter'. Som frukosten, jag kunde inte dricka kaffe och nu kommer jag på mig själv med att vara lycklig av att sätta på kaffekokaren.

I dag har håret växt ut, men mörkare och lockigare än det var innan. Foto: Lovisa Ström

Lovisa medverkar i Cancerfondens gala ”Tillsammans mot cancer” som sänds i TV4 måndag 11 januari 20.00.

Äggstockscancer Äggstockscancer är en form av cancer som drabbar cirka 700 kvinnor varje år. Äggstockscancer ger ofta inga symtom i början. Därför kan det dröja innan sjukdomen upptäcks. De flesta som insjuknar är mellan 40 och 70 år. Det finns många olika slags äggstockstumörer då äggstockarna innehåller många olika typer av celler och vävnader. Behandling av äggstockscancer beror på vilket stadium sjukdomen befinner sig och vilken typ av cancerceller som tumören består av men behandlas vanligen med kirurgi och cytostatika. Källa: Vårdguiden, Cancerfonden Visa mer

