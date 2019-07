200 kroppar hittade i massgrav i Syrien

Bland de över 200 döda finns personer som tidigare befarades ha avrättats av IS, uppger Arab News.

Fem av kropparna ska ha varit män klädda i orange overaller, typiska för de som terrorsekten tagit gisslan. Tre av kropparna ska ha varit kvinnor som stenats till döds.

Sökandet fortsätter och fler kroppar kan komma att hittas, uppger en talesperson för övervakningsgruppen The Syrian Observatory for Human Rights.

Raqqa stod tidigare under IS kontroll, efter att terrorgruppen i juli 2014 utropat sitt islamistiska kalifat. Men i oktober 2017 kunde den syriska staden befrias och IS förlorade sin självutnämnda huvudstad.

Striden om Raqqa pågick i fyra månader och skördade tusentals liv.

LÄS MER: IS uppges ha besegrats i Raqqa

LÄS MER: Svensk kvinna inför rätta i Irak