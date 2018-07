20 personer tagna för fylla – på samma plats

Under fredagskvällen gick Laxfestivalen av stapeln i Sollefteå. På scen stod bland annat Melodifestival-artisten Renaida och Magnus Carlsson. Festivalen ska pågå under två dagar – men redan under första kvällen var det många som fick nog.

Under lördagsmorgonen rapporterar polisen att nära 30 personer blev omhändertagna. Insatserna fördelades på lagen om omhändertagande av berusade personer och även störande av ordning.

Men det var fyllan som blev polisens största problem. Nära 20 personer, skriver polisen, togs om hand: 13–14 av dem var under 18 år och lämnades därför över till socialtjänsten.

”Berusningsnivån bland besökarna var hög framförallt mot slutet av festivalen,” skriver polisen på sin hemsida.

Anmälan om misshandel på Laxfestival

Dessutom upprättades två misshandelsanmälningar och en anmälan om sexuellt ofredande. En framgång menar polischefen, med tanke på den stora fyllenivån.

– Synlighet och offensivt arbete mot potentiella bråkmakare gjorde sannolikt att misshandel och andra ordningsstörningar kunde begränsas till dessa tre anmälningar. En stor eloge till ordningsvakter, socialtjänst, nattvandrare med flera som hjälpte till under kvällen och natten, säger Mikael Backman, polisinsatschef.